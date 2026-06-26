Vivo X Fold 6 přichází: Konec honby za milimetry, důraz na 7000mAh baterii

• 26. 6. 2026#Android #Smartphony
Vivo X Fold 6 přichází: Konec honby za milimetry, důraz na 7000mAh baterii

Zdroj: Vivo

Ještě minulý rok se různí výrobci předháněli u ohebných mobilů v tenkosti. Zajisté by šlo jít ještě na nižší hodnoty, ale vyžadovalo by to mnoho kompromisů. Tuto parametrovou válku přerušuje Vivo X Fold 6, u kterého se jde jinou cestou.

Vivo X Fold 6

Vivo X Fold 5 se chlubil tloušťkou 4,3 mm v rozloženém stavu, ale Vivo X Fold 6 již má 4,4 mm, ale je zde jeden podstatnější rozdíl. Zatímco minulý rok měla skládačka baterii o kapacitě 6000 mAh, tak letos se podařilo narvat do velmi tenkého těla celkově 7000 mAh, díky čemuž poráží konkurenci, aspoň na nějaký čas.

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Zdroj: Vivo

Došlo ale i na změnu velikostí displejů. Vivo X Fold 6 se chlubí na vnější straně 6,51palcovým panelem, ten vnitřní ohebný má pak 8,02 palců. Oba dosahují na 5000 nitů v maximu. O výkon se zde stará Dimensity 9500 v edici Super s maximální taktovací frekvencí 4,21 GHz. Nejvybavenější verze má 16 GB RAM a 1TB úložiště. Nechybí odolnost vůči vodě a prachu.

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Zdroj: Vivo

Vivo X Fold 6 má i velmi nadějnou fotografickou výbavu. Zadní strana obsahuje sestavu 200+50+50 MPx, na které se spolupracovalo se společností Zeiss. I k tomuto mobilu bude k dispozici příslušenství v podobě dodatečného objektivu. Ostatně mobil má i navíc koprocesory pro zpracování fotek a videí, které si vyvinula sama společnost.

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Zdroj: Vivo

Základní verze Vivo X Fold 6 má nastavenou cenu v přepočtu na 25 000 Kč. Ta evropská by mohla začínat na 32 500 Kč, ale budeme si muset počkat na více informací kolem dostupnosti.

Specifikace Vivo X Fold 6

  • displej:
    • ohebný: 8,02 palců, rozlišení 2504 x 2312, poměr stran 4:3,69, 1–120 Hz, AMOLED, až 5000 nitů
    • vnější: 6,51 palců, rozlišení 2528 x 1120, poměr stran 20,31:9, 1–120 Hz, AMOLED, až 5000 nitů
  • procesor: MediaTek Dimensity 9500 Super Edition, 8 jader, 64bitový, 3nm výrobní proces, taktovací frekvence 1x 4,21 GHz + 3x 3,5 GHz + 4x 2,7 GHz, grafický procesor ARM G1-Ultra
  • RAM: 12/16 GB LPDDR5X Ultra
  • úložiště: 256/512 GB nebo 1 TB UFS 4.1
  • Operační systém: OriginOS 6 Fold
  • Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
  • Foťáky:
    • zadní: 200 Mpx (hlavní, Zeiss super hlavní senzor, f/1,68, autofokus AF, optická stabilizace obrazu OIS, CMOS senzor, podpora videa až v 8K)
      • 50 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,05, AF, podpora videa až v 4K)
      • 50 Mpx (periskopický teleobjektiv, f/2,57, AF, OIS, až 100x digitální zoom, podpora videa až v 4K)
    • přední: 2x 20 Mpx (f/2,4)
  • IPX8, IPX9, IP5X
  • boční čtečka otisků prstů
  • duální stereo reproduktory
  • Konektivita: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, dual-band GPS (L1+L5), Beidou (B1C, B1I, B2a, B2b), GLONASS (G1), Galileo (E1, E5a, E5b), QZSS (L1, L5), NavIC (L1, L5), A-GPS, infraport
  • rozměry a hmotnost:
    • rozložený stav: 157,16 x 145,66 x 4,40 mm (157,16 x 145,66 x 4,80 mm – modrá varianta)
    • složený stav: 157,16 x 74,26 x 9,40 mm (157,16 x 74,26 x 9,90 mm – modrá varianta)
    • hmotnost: 228 gramů (235 gramů – modrá)
  • baterie a nabíjení: 7000 mAh, 80W rychlé drátové nabíjení, 40W bezdrátové nabíjení

Zdroj: fonearena.com

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Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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