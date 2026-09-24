Garmin uvolnil nový update, hodinky dostanou nepřetržitou detekci pádu

• 24. 9. 2026#Chytré hodinky
Garmin uvolnil nový update, hodinky dostanou nepřetržitou detekci pádu

Garmin Forerunner 170 | Zdroj: Garmin

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Garmin myslí na bezpečnost. Funkce, která může zachránit život, totiž konečně nemusí čekat na zapnutí aktivity. Americký výrobce vydává aktualizaci, jež do hodinek přináší nepřetržitou detekci pádu. Mimo ni přichází také hlasové ovládání i nové běžecké funkce.

Detekce pádu bude fungovat i mimo trénink

Samotná detekce pádu rozhodně není v hodinkách Garmin žádnou novinkou, roky však fungovala pouze při zapnutí pár vybraných aktivit. Pokud byste tak upadli mimo trénink, hodinky by mlčely. Nová aktualizace to však konečně změní, a tak budou vaše hodinky v nejhorší situaci schopny odeslat zprávu vašim blízkým. Konkurence má tuto funkci již dlouhou dobu, takže Garmin tímto krokem pouze dorovnává konkurenci.

Jako první se aktualizace dočkali majitelé hodinek modelu Venu 4, o dalších modelech zatím Garmin nemluví. Troufám si tvrdit, že právě tohle je nejdůležitější část celého updatu. K tomu, aby funkce splnila svůj účel, ale potřebujete připojený telefon přes Bluetooth a mobilní připojení.

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Zdroj: Phone Arena

Hodinky nově zvládnou také hlasové ovládání, které se aktivuje hláškou „OK Garmin“. Pomocí něj zvládnete například spustit aktivitu či nastavit časovač. Běžci pak dostanou funkci Quick Workout pro vytvoření tréninku dle svých požadavků přímo v hodinkách, nebo Run Coach (vylepšeného trenéra běhu). Právě tyto funkce se mimo Venu 4 dostanou také na hodinky Fenix 8 a Vivoactive 6.

Zdroj: androidauthority.com

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Student, kterého fascinují moderní technologie. Baví ho jejich propojení s každodenním životem, od chytrých zařízení až po umělou inteligenci a elektromobily.

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Komentáře

Michal Krajči

24. 9. 2026, 18:19

Skvelé toto. Neskutočné že až teraz to budú mať. Ale radšej neskoro ako nikdy. Bolo by fajn, keby to vydali aj na staršie zariadenia, to nie je vec čo je obmedzená nejakým hardvérom.

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