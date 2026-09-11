Google Zprávy integrují Keep: Sdílení poznámek přímo v konverzaci

Zdroj: Dotekomanie.cz
Google stále vylepšuje své aplikace služby. Někdy přidá drobnost, jindy zásadní integraci další služby. Tentokrát zde máme propojení mezi Zprávami pro Android a Google Keep.
Sdílené Keep
Již nějakou dobu víme, že v Googlu pracují na integraci poznámek Keep do aplikace Zprávy. Zřejmě je vše dokončené, jelikož dochází k šíření mezi uživatele. Konkrétně skrze tlačítko plus v aplikaci Zprávy můžete zvolit ikonu Keep. Po kliknutí se zobrazí zredukované rozhraní aplikace pro poznámky. Máte na výběr ze dvou možností.
Můžete sdílet existující poznámku nebo rovnou vytvořit novou. Klidně se může jednat o zaškrtávací seznam, takže si takto můžete nasdílet třeba nákupní seznam. Po odeslání druhé straně se poznámka přepne na sdílenou a je dostupná pro obě strany. V aplikaci se zobrazuje jako náhled a po kliknutí na ni se zobrazí celá poznámka i s možnostmi.
Aby vám tato integrace fungovala, musíte být přihlášení se stejným účtem v obou aplikacích. Výhodou je, že takové poznámky máte dostupné i ve webovém rozhraní. Vyzkoušel jsem si i situaci, že jsem sdílenou poznámku smazal ve webovém rozhraní. I tak zůstala dostupná v aplikaci Zprávy, ale již nebylo možné ji upravovat nebo cokoliv v ní dělat.
Zdroj: 9to5google.com
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