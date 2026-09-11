WhatsApp pracuje na podpoře externích AI agentů. V aplikaci bude možné jich mít až pět

Zdroj: Dotekamanie.cz
WhatsApp dle očekávání pracuje na podpoře AI agentů ve své aplikaci. Ta umožní připojit AI agenty třetích stran a komunikovat s nimi podobně, jako kdyby uživatel komunikoval v rámci běžného chatu. Uživatelé jim budou moci posílat pokyny a nechat je plnit různé úkoly. Podle webu WABetaInfo se tato novinka zatím objevuje jen u části uživatelů v rámci platformy Android. Širší nasazení se očekává později.
WhatsApp umožní komunikovat až s pěti AI agenty třetích stran
Po vytvoření nového bota WhatsApp vygeneruje API klíč, který uživatel následně vloží do služby nebo platformy, na které agent běží. Přesný postup se může lišit podle konkrétního poskytovatele AI služby. Jiný způsob tedy může být u ChatGPT a jiný u Claude. Po propojení se ve WhatsApp aplikaci objeví nová samostatná konverzace. Uživatel do ní může psát zprávy a agent na ně přímo odpovídá.
WhatsApp podle dostupných informací omezuje přístup agentů pouze na jejich vlastní chat. To znamená, že agent neuvidí jiné konverzace, kontakty ani média uložená v rámci aplikace. Dostane se pouze k tomu, co mu uživatel přímo pošle v rámci jeho vlastního chatu. V tuto chvíli navíc fungují agenti pouze v individuálních konverzacích. Nelze je přidávat do skupin ani komunit.
WhatsApp má podporovat až pět agentů v rámci jednoho účtu. Každému lze nastavit název a profilový obrázek, takže bude možné snadno rozlišovat například pracovního asistenta, domácí automatizaci nebo agenta běžícího na vlastním počítači. WhatsApp zároveň upozorní, že odpovědi AI agenta mohou obsahovat chyby a uživatel by si měl důležité informace ověřovat.
Největší omezení se týká zabezpečení. Konverzace s AI agenty třetích stran zatím nejsou chráněné koncovým šifrováním, které WhatsApp standardně používá u běžných chatů. To je zásadní rozdíl, zvlášť od běžné komunikace v rámci chatů, pokud uživatel bude agentovi posílat pracovní nebo jiné citlivější informace.
Zdroj: 9to5mac.com
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