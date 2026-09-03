iPad 11 už nestojí tisíce. Teď vám stačí jen 169 Kč měsíčně

Začátek školního roku s sebou přináší nejen nová dobrodružství, ale také pořádný seznam výdajů. Účty za učebnice, školní potřeby, vybavení i elektroniku se rychle nasčítají a peněženka dostává zabrat. Právě tady může značně pomoct pronájem iPadu 11 od Mobil Pohotovosti – pořídit ho můžete jen za 169 Kč měsíčně.
iPad 11. Jediné zařízení, které skutečně potřebujete
Proč právě iPad? Studentům usnadní přípravu do školy – poznámky jsou na jednom místě, stejně jako prezentace, dokumenty nebo různé studijní appky. Doma zase může fungovat jako centrum zábavy pro celou rodinu a hodit se bude i při práci na cestách – iPad se díky svým kompaktním rozměrům snadno vejde do tašky a nezabere zdaleka tolik místa jako notebook. Právě univerzálnost je jedním z hlavních důvodů, proč se vyplatí sáhnout po iPadu.
Nový iPad za cenu lepšího kafe
Pronájem dává smysl všem, kteří chtějí iPad 11 používat naplno, ale neplánují za něj platit celou částku. Jen za 169 Kč měsíčně se můžete po dobu tří let spolehnout na jedno z nejlepších Apple zařízení současnosti, ale hlavně také na záruku – pokud by se u iPadu během záruční doby objevila závada, Mobil Pohotovost zajistí její bezplatné odstranění v rámci záručního servisu, a navíc po dobu opravy zapůjčí i náhradní tablet.
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