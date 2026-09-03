Nové vysavače v rodině Roborock: Válcový mop a vylepšená výdrž [preview]

Roborock Saros Rover; zdroj: Dotekománie
Ve zkratce:
- Roborock představil řadu Saros 20 s modely Flow Complete a Neo, které nabízejí vylepšené mopování a vysoký sací výkon.
- Revoluční model Roborock Saros Rover disponuje unikátním podvozkem s nožičkami, díky nimž dokáže samostatně překonávat schody.
- Nové tyčové vysavače F25 Ultra Steam Gen 2 a F25 Pro Turbo Combo přinášejí vysoký výkon a certifikaci pro alergiky.
Roborock přidává do své top modelové řady robotických vysavačů Saros tři novinky a to Roborock Saros 20 Flow Complete, Roborock Saros 20 Neo a Roborock Saros Rover. My jsme již v dubnu otestovali jejich top model Saros 20 a tak se pojďme podívat, co nového tyto dnes představené modely vlastně přinášejí. Řekneme si také naše první dojmy přímo z Berlína, kde byly novinky uvedeny.
Roborock Saros 20 Flow Complete
Hlavní novinkou tohoto modelu je nový mopovací systém s názvem SpiraFlow 2.0. Ten oproti jiným modelům používá válec. Tento válcový mop nabízí přítlak 15 N, rychlost 240 otáček za minutu a 16 tlakových výstupů vody. Mimo válec tu máme i dva boční kartáče na nečistoty, které jsou zdvihací. Většinou přitom předchůdci nabízeli jen jeden.
Samotná dokovací stanice pak umyje mop vodou pod tlakem a o teplotě 100 °C. Potěší také automatické dávkování čisticího prostředku, takže ho nemusíte ručně ředit. Zbytek specifikací je podobný modelu Saros 20. Máme tu tedy sací výkon 36 000 Pa a navigační systém RetractSense LiDAR pro mapování prostoru a vyhýbání se překážkám. Těch by měl systém rozpoznat více než 300 typů.
Máme tu také systém na překonávání prahů a překážek až do výšky 8,8 centimetrů. Kvůli jinému mopovacímu systému je tento robotický vysavač trochu vyšší než Saros 20 a má výšku 8,98 cm. To je dle slov výrobce stále nejméně, pokud jde o vysavače s válcovým mopem.
V realitě stejně jako nedávno testovaný Qrevo 2 Pro má nově schovaný pytlík na nečistoty a zásobník na čistící kapalinu pod zásobníky s vodou. Tento vysavač pak bude dostupný jak v šedé tak v bílé barvě. Přesnou dostupnost a cenu ještě neznáme, prý se k nám ale dostane do konce roku.
Roborock Saros 20 Neo
Tento model přímo navazuje na Saros 20 a je mu v mnoha ohledech podobný. Je stejně kompaktní a má průjezdnou výšku jen 7,95 centimetru. Novinka dále nabízí prodlouženou výdrž baterie, na jedno nabití má uklidit plochu až o rozloze 350 metrů čtverečních.
Mopování zvládne s větším přítlakem, nově 14 N. Stále tu máme pak dokovací stanici s praním mopů o teplotě 100 stupňů a sací výkon 36 000 Pa. Doplním také přítomnost podvozku pro překonávání dvoustupňových prahů o výšce až 8,8 cm a kartáče Dual Anti-Tangle proti zamotání vlasů.
Také Neo model dostal oproti původnímu modelu Saros 20 LiDAR. Ten není na první pohled vidět, pokud je vysavač v dokovací stanici. Je totiž umístěn na druhé straně a je stejně jako u předchozího modelu vysouvací.
Roborock Saros Rover
Tento revoluční model byl poprvé ukázán už na veletrhu CES letos v lednu. Jedná se o robotický vysavač, který nemá jen kolečka ale také nožičky. Na těch se teprve nachází kolečka. Díky tomu dokáže šplhat do schodů. To jsme viděli i na vlastní oči přímo na výstavišti a je to vskutku impresivní. Přesné specifikace a cenu ještě nicméně neznáme, budou oznámeny později.
Roborock F25 Ultra Steam Gen 2
Mimo nových robotických vysavačů jsme se dočkali i nových tyčových. Roborock F25 Ultra Steam Gen 2 zvládne pracovat až 100 minut a uklidí až 780 metrů čtverečních. V režimu páry se nahřeje za 30 sekund na 180 stupňů. Skvělou zprávou je i možnost ho položit zcela na plocho, takže zajede i pod nábytek. Potěší také výsuvné rameno, aby zajel až těsně ke hranám.
F25 Pro Turbo Combo je systém 5 v 1 pro kompletní úklid v domácnosti. A proč se jedná o pět v jednom? Motor je totiž odnímatelný. Lze ho používat jako mokro-suchý vysavač na podlahy nebo z motoru vycvaknout a udělat z něj klasický bezdrátový vysavač na koberce a gauče. Sací výkon je zde 25 000 Pa.
Certifikace ECARF pro alergiky
Na závěr zmíním, že modely Saros 20 Flow Complete, Saros 20 Neo a F25 Ultra Steam Gen 2 získaly certifikaci „Allergy Friendly“ (tedy jsou vhodné pro alergiky) od Evropského centra pro výzkum alergií.
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