Office 2024 Professional Plus za necelých 500 Kč v akci na Godeal24.com

Microsoft Office bez pravidelného předplatného v aktuální nabídce Godeal24 vycházejí výrazně levněji než za uváděnou běžnou cenu. Office 2024 Professional Plus pro jeden počítač stojí v probíhající akci 19,99 EUR, tedy v přepočtu přibližně 483 Kč. Ještě níž se cena dostává v případě pořízení licence pro tři počítače.
Windows 11 Pro a Office 2024 Pro za výhodné ceny
Office 2024 Professional Plus zahrnuje Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote a Access. Na rozdíl od předplatného se licence platí jednorázově a je určena pro podporované počítače s Windows 10 a Windows 11. Godeal24 v rámci své akce Office Mad Sale nabízí licenci pro jeden počítač za 19,99 EUR (cca 483 Kč), přičemž jako doporučenou cenu uvádí 249,99 EUR (zhruba 6 040 Kč).
Při zakoupení tří licencí vychází cena zhruba na 402 Kč za počítač. Pro více počítačů je k dispozici balíček tří licencí za 49,99 EUR, což aktuálně odpovídá přibližně ceně 1 208 Kč. Jedna licence tak vychází na zhruba 402 Kč. Godel24 uvádí, že jde o časově omezenou nabídku platnou do vyprodání zásob.
Pořiďte si Office 2024 Pro za dostupnou cenu!
- Office 2024 Pro Plus Key – 1 PC – 482,94 Kč
- Office 2024 Pro Plus Key – 3 PCs – 1207,71 Kč (pouze 402,49 Kč /PC)
- Office 2021 Pro Plus Key – 1 PC – 683,22 Kč
- Office 2021 Pro Plus Key – 2 Keys – 1310,63 Kč (pouze 655,43 Kč /klíč)
- Office 2021 Pro Plus Key – 3 Keys – 1842,12 Kč (pouze 614,12 Kč /klíč)
- Office 2021 Pro Plus Key – 5 PCs – 2995,72 Kč (pouze 599,14 Kč /PC)
- Office 2021 Home and Business for Mac – 1908,56 Kč
- Office 2019 Pro Plus Key – 1 PC – 597,94 Kč
Nejnovější Windows za bezkonkurenční cenu!
- Win 11 Professional Key – 295,95 Kč
- Win 11 Professional – 2 Keys – 585,86 Kč (pouze 293,05 Kč /klíč)
- Win 11 Professional – 3 Keys – 851,60 Kč (pouze 283,87 Kč /klíč)
- Win 11 Professional – 5 Keys – 1286,47 Kč (pouze 257,29 Kč /klíč)
- Win 11 Home Key – 293,53 Kč
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC – 1 PC – 309,24 Kč
- Win 11 Enterprise 2024 IoT LTSC – 1 PC – 311,17 Kč
- Win 10 Professional Key – 199,31 Kč
- Win 10 Home Key – 196,90 Kč
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC – 1 PC – 295,95 Kč
- Win Server 2025 Standard – 748,69 Kč
- Win Server 2025 Datacenter – 772,85 Kč
Vše, co potřebujete – Office + Windows s doživotní licencí! (Slevový kód „SGO62“)
- Win 11 Pro + Office 2024 Pro Plus – Bundle – 754,97 Kč
- Win 11 Home + Office 2024 Pro Plus – Bundle – 752,55 Kč
- Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle – 908,14 Kč
- Win 11 Home + Office 2021 Pro Plus Bundle – 917,80 Kč
- Visio Professional 2024 – 1 PC – 1352,66 Kč
- Project Professional 2024 – 1 PC – 1352,66 Kč
Široká nabídka nástrojů za výprodejové ceny!
- Ashampoo PDF Pro 5 – 724,53 Kč
- IObit Driver Booster 13 – 427,37 Kč
- Ashampoo Office 9 – 748,69 Kč
- Ashampoo Backup Pro 27 – 329,29 Kč
- EaseUS Video Downloader – Lifetime – 724,77 Kč
- EaseUS Disk Copy Pro – 1 Month Subscription – 336,53 Kč
- Internet Download Manager – 1 PC / Lifetime – 531,26 Kč
Jak využít slevový kód?
Na stránkách Godeal24 stačí přidat vybrané produkty do košíku a při platbě zadat příslušný slevový kód. Tím okamžitě uplatníte nabízené slevy.
Kdo je Godeal24?
Godeal24 je globální distributor počítačového softwaru s velmi atraktivní cenovou politikou. Ať už jste nezávislý tvůrce obsahu, nebo potřebujete software pro úpravu videa a obrázků, nebo prostě chcete jen posílit zabezpečení svého počítače antivirovým softwarem, zveme vás k prohlédnutí všech nabídek od Godeal24, určitě najdete to, co hledáte.
Na Godeal24 je software garantován jako 100% originální. Stránka je 100% bezpečná a klíč obdržíte okamžitě e-mailem po zaplacení. Godeal24 slibuje, že nabízí 24/7 profesionální technickou podporu a doživotní poprodejní servis a že můžete produkt používat bez problémů! Kontakt Godeal24: service@godeal24.com
Ceny byly přepočítány dle aktuálního kurzu EUR/CZK ke dni 2. 9. 2026, cena se může lišit dle aktuálního kurzu.
Komentáře