Office 2024 Professional Plus za necelých 500 Kč v akci na Godeal24.com KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 2. 9. 2026#Aplikace
Office 2024 Professional Plus za necelých 500 Kč v akci na Godeal24.com

Microsoft Office bez pravidelného předplatného v aktuální nabídce Godeal24 vycházejí výrazně levněji než za uváděnou běžnou cenu. Office 2024 Professional Plus pro jeden počítač stojí v probíhající akci 19,99 EUR, tedy v přepočtu přibližně 483 Kč. Ještě níž se cena dostává v případě pořízení licence pro tři počítače.

Windows 11 Pro a Office 2024 Pro za výhodné ceny

Office 2024 Professional Plus zahrnuje Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote a Access. Na rozdíl od předplatného se licence platí jednorázově a je určena pro podporované počítače s Windows 10 a Windows 11. Godeal24 v rámci své akce Office Mad Sale nabízí licenci pro jeden počítač za 19,99 EUR (cca 483 Kč), přičemž jako doporučenou cenu uvádí 249,99 EUR (zhruba 6 040 Kč).

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Při zakoupení tří licencí vychází cena zhruba na 402 Kč za počítač. Pro více počítačů je k dispozici balíček tří licencí za 49,99 EUR, což aktuálně odpovídá přibližně ceně 1 208 Kč. Jedna licence tak vychází na zhruba 402 Kč. Godel24 uvádí, že jde o časově omezenou nabídku platnou do vyprodání zásob.

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Jak využít slevový kód?

Na stránkách Godeal24 stačí přidat vybrané produkty do košíku a při platbě zadat příslušný slevový kód. Tím okamžitě uplatníte nabízené slevy.

Kdo je Godeal24?

Godeal24 je globální distributor počítačového softwaru s velmi atraktivní cenovou politikou. Ať už jste nezávislý tvůrce obsahu, nebo potřebujete software pro úpravu videa a obrázků, nebo prostě chcete jen posílit zabezpečení svého počítače antivirovým softwarem, zveme vás k prohlédnutí všech nabídek od Godeal24, určitě najdete to, co hledáte.

Na Godeal24 je software garantován jako 100% originální. Stránka je 100% bezpečná a klíč obdržíte okamžitě e-mailem po zaplacení. Godeal24 slibuje, že nabízí 24/7 profesionální technickou podporu a doživotní poprodejní servis a že můžete produkt používat bez problémů! Kontakt Godeal24: service@godeal24.com

Ceny byly přepočítány dle aktuálního kurzu EUR/CZK ke dni 2. 9. 2026, cena se může lišit dle aktuálního kurzu.

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