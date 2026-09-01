Dyson CameraJet: Chytrý kartáček s kamerou a AI

Zdroj: Dyson
V dnešní době si můžete zakoupit kdejaké příslušenství k mobilnímu telefonu. Dokonce na trhu najdete i takové zubní kartáčky, které jde spárovat se smartphonem, abyste si například sledovali některá data a podobně. Je zde ale novinka Dyson CameraJet.
Dyson CameraJet
Tato novinka je první na světě v jedné věci. Zatímco funguje jako zubní kartáček, tak disponuje i makro kamerou se 100 tisíci pixely a využívá Gap Optical Targeting, tedy algoritmus strojového učení. Pořizuje 28 snímků za sekundu a v reálném čase se díky tomu identifikuje, sleduje a předvídá mezizubní prostory. Jakmile dojde k identifikaci, tak do 100 ms vyšle proud vody pro vyčištění. Samotná nádržka má objem 12,5 ml. Voda se doplňuje přes základovou stanici během dobíjení.
Samozřejmě se nabízí další inteligentní funkce, ale samotná kamera neslouží jen pro určení, kdy je nutné poslat proud vody. Díky WiFi a Bluetooth jde Dyson CameraJet propojit s mobilem, na kterém pak můžete sledovat živý přenos. Takto si můžete například zkontrolovat chrup v částech, kam byste normálně neviděli. Nedochází k ukládání nebo odesílání fotek či videí. Jde jen o živý přenos do mobilu do aplikace od Dysonu.
„Používání zubní nitě je nepohodlná a časově náročná činnost. Jen málokdo z nás ji provádí, přestože víme, že bychom měli. Inženýři a vědci společnosti Dyson strávili více než deset let zkoumáním návyků v péči o ústní dutinu a toho, jak se v ústech hromadí nečistoty. Náš výzkum ukázal, že lidé opakovaně vynechávají místa, kde se tvoří plak: mezizubní prostory. Chtěli jsme vyřešit tři zásadní problémy: jak tyto mezizubní prostory vidět, jak odstranit plak a jak zlepšit účinnost čištění během čištění zubů. Propojením kamery, strojového učení, přesné dynamiky kapalin, pokročilých technologií čištění, konektivity a Wi-Fi přináší Dyson CameraJet™ zcela nový způsob, jak pečovat o zdraví ústní dutiny.“
Dyson CameraJet ale není levný kartáček s pokročilými funkcemi. Česká cena je nastavena na 11 490 Kč. To je již značně vysoká cena, ale vzhledem k unikátnosti je pochopitelná.
Zdroj: Tisková zpráva
Komentáře