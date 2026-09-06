Chyba v aplikaci WhatsApp pro Android umožňuje přístup k fotografiím přes uzamčený telefon

Zdroj: Dotekamanie.cz
WhatsApp pro Android dle zjištění umožňuje přístup k fotografiím uloženým ve fotogalerii v telefonu i přesto, že je telefon uzamčený. Na chybu upozornil uživatel na síti X vystupující pod účtem @VBarraquito. Tu samou chybu následně potvrdili další dva uživatelé.
WhatsApp pro Android obsahuje bezpečnostní chybu
Podle zveřejněného videa je možné přístup k fotografiím získat při probíhajícím videohovoru v aplikaci WhatsApp. Hovor lze přijmout i na uzamčené obrazovce telefonu. Následně přes rozhraní pro výběr efektů a filtrů videa je rovněž možné otevřít fotogalerii pro výběr fotografií. A to je přesně to slabé místo. Náhled fotografií ve fotogalerii lze v takovém případě otevřít bez nutnosti telefon odemknout pinem nebo biometrickým ověřením.
Hlavní riziko spočívá v tom, že takto může k fotografiím získat přístup kdokoliv, kdo má fyzický přístup k telefonu a přístup do fotografií získá pouhou aktivací videohovoru v aplikaci WhatsApp. Jedná se samozřejmě o teoretickou zranitelnost a dotyčný útočník by ji musel přece jen pečlivě naplánovat. Znepokojivé je na tom spíše to, že přístup k fotografiím funguje, aniž by bylo nutné telefon nejprve odemknout.
Podle dostupných informací se toto neděje na všech telefonech s Androidem. Například na telefonu Samsung Galaxy bylo pro vstup do fotogalerie požadováno odemčení telefonu. Naproti tomu na telefonech Oppo, nebo Pixel byl přístup k fotkám umožněn bez odemčení. Co se týče možné zranitelnosti na iPhonech, tak zde jsou uživatelé v bezpečí, jelikož WhatsApp pro hovory používá nativní rozhraní v iOS.
Pokud vlastníte telefon s Androidem a chcete být v bezpečí do doby, než WhatsApp tuto zranitelnost opraví, doporučuje se ve WhatsApp nastavit přístup k fotografiím na omezený, čímž dojde k omezenému přístupu k náhledům. Chyba byla již ohlášena jak WhatsApp, tak Googlu, takže lze v brzké době očekávat opravu zabezpečení.
Zdroj: 9to5google.com
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