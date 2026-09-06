Zkusili jsme nové fitness stroje od King Smith: Od skladného Walking Case po výkonné G5i

Značka King Smith se již od roku 2015 věnuje výrobě chodících pásů Walking Pad třeba k pracovnímu stolu. Dnes už nevyrábí jen to, ale i běžecké pásy a další fitness příslušenství. My jsme na veletrhu IFA navštívili jejich stánek a vyzkoušeli jejich dvě novinky, Walking Case a nový běžecký pás G5i. Co je nového?
King Smith Walking Case
Chodící pás King Smith s názvem Walking Case zaujme především snadnou manipulací. Lze jej totiž složit a proměnit v takový tenký kufřík na kolečkách. Potěší i nastavitelná rukojeť jako u cestovního kufru. Váží potom pouze 19,5 kilogramu a zabere pod 0,075 metrů čtverečních.
Stále se jedná o chodící pás, takže maximální rychlost je zde 6 kilometrů za hodinu. K dispozici je také automatický režim, kdy nastavuje rychlost dle vaší aktuální chůze. To jsem také vyzkoušel a je to trochu nezvyk, ale funguje to dobře. Chce se s tím jen naučit. Překvapila mě pak maximální hmotnost uživatele, která zde činí 110 kilogramů.
King Smith G5i
Druhou novinkou je pak plnohodnotný běžecký pás G5i. Ten vynikne především možností nastavit sklon až 18 procent. Zde už je maximální rychlost opravdu vysoká a to 16 kilometrů za hodinu. Zde je pak maximální hmotnost běžce 136 kilogramů. Běžecká plocha je zde 130 × 50 cm a je zde využíván systém odpružení SoftStep Incline, který lépe pohlcuje dopady nohou.
U obou strojů je k dispozici také aplikace KS Fit pro synchronizaci a nastavení přímo na mobilním telefonu. Potěší také možná synchronizace s Apple Watch.
Cena a dostupnost
Cenovka prvního stroje zatím nebyla stanovena, má na trh dorazit až na jaře příštího roku. Očekáváme ale podobnou cenu jako aktuálních modelů bez koleček, která se pohybuje od 10 do 15 tisíc. Druhý nový a vyšší model King Smith G5i má stanovenou cenu na 1799 euro, což je v přepočtu asi 45 tisíc korun.
Video z veletrhu
@dotekomanie.cz
BĚŽECKÝ PÁS, CO SLOŽÍŠ POD POSTEL?! 🏃♂️🤯 King Smith v testu! Otestovali jsme novinky od King Smith. Začínáme lehoučkým skládacím pásem, který váží kolem 20 kg a má automatický režim přizpůsobující se vašemu tempu chůze. Pak jsme ale přeřadili na vyšší level – výkonnější bestii s rychlostí až 16 km/h a brutálním sklonem 18°! ⛰️ I když automatika chce trochu cviku, na běh i svižný trénink doma je to pecka. Máte doma prostor na klasický pás, nebo byste brali takovouhle skládačku? Napište do komentářů! 👇 #kingsmith #walkingpad #fitness
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