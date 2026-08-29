Samsung odhaluje 7. generaci modelu Galaxy Quantum

Samsung Galaxy Quantum 7 | Zdroj: SK Telecom
Ani letošní rok nebude ochuzen o aktuálního zástupce v řadě Galaxy Quantum, kterou firma Samsung udržuje při životě ve spolupráci s největším jihokorejským operátorem SK Telecom. Žhavá novinka vychází pod přesným názvem Galaxy Quantum 7 a opět strhává pozornost na tři základní pilíře – vysoké zabezpečení, kvalitní fotoaparát, softwarová podpora.
Nudný rebrand
Jihokorejský gigant do zařízení nasadil 6,7palcový displej s označením Super AMOLED Plus, který nabízí Full HD+ rozlišení a 120Hz obnovovací frekvenci. Pod ním běží čipová sada Exynos 1680 doplněná o 8GB operační paměť RAM. Uživatelská data pobere 128GB interní úložiště. O celkovou výdrž se stará 5 000mAh baterie včetně podpory rychlého 45W nabíjení.
Zatímco vzadu naleznete tři snímače fotoaparátu (50 + 12 + 5 MPx), tak vpředu nechybí slušná 12MPx selfie kamerka. Systémem od prvního startu provádí Android 16 v rámci rozhraní One UI 8.5, u kterého se ukáže šest hlavních aktualizací a bezpečnostní záplaty po dobu šesti let.
Za zvýšeným zabezpečením stojí technologie Knox Vault. Ovšem předchozí generace Galaxy Quantum obsahovaly kvantový šifrovací čip QRNG od ID Quantique a tentokrát jej žádná strana v materiálech nezmiňuje. To zatím vyvolává řadu nepodložených spekulací. Nicméně dostupný výpis uzavírá certifikace odolnosti IP68 a tři barevné možnosti (fialová, modrá, šedá).
Úplným závěrem můžeme prozradit, že telefon je jen rebrandový model Galaxy A57 5G z března letošního roku. Operátor si akorát nechal některé věci přizpůsobit k obrazu svému. Na domácím trhu v Jižní Koreji cenově po přepočtu začíná u hranice 10 740 Kč.
Zdroje: gizmochina.com, shop.tworld.co.kr
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