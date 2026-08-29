Samsung odhaluje 7. generaci modelu Galaxy Quantum

• 29. 8. 2026#Android #Smartphony
Samsung odhaluje 7. generaci modelu Galaxy Quantum

Samsung Galaxy Quantum 7 | Zdroj: SK Telecom

Ani letošní rok nebude ochuzen o aktuálního zástupce v řadě Galaxy Quantum, kterou firma Samsung udržuje při životě ve spolupráci s největším jihokorejským operátorem SK Telecom. Žhavá novinka vychází pod přesným názvem Galaxy Quantum 7 a opět strhává pozornost na tři základní pilíře – vysoké zabezpečení, kvalitní fotoaparát, softwarová podpora.

Nudný rebrand

Jihokorejský gigant do zařízení nasadil 6,7palcový displej s označením Super AMOLED Plus, který nabízí Full HD+ rozlišení a 120Hz obnovovací frekvenci. Pod ním běží čipová sada Exynos 1680 doplněná o 8GB operační paměť RAM. Uživatelská data pobere 128GB interní úložiště. O celkovou výdrž se stará 5 000mAh baterie včetně podpory rychlého 45W nabíjení.

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Samsung Galaxy Quantum 7 | Zdroj: SK Telecom

Zatímco vzadu naleznete tři snímače fotoaparátu (50 + 12 + 5 MPx), tak vpředu nechybí slušná 12MPx selfie kamerka. Systémem od prvního startu provádí Android 16 v rámci rozhraní One UI 8.5, u kterého se ukáže šest hlavních aktualizací a bezpečnostní záplaty po dobu šesti let.

Za zvýšeným zabezpečením stojí technologie Knox Vault. Ovšem předchozí generace Galaxy Quantum obsahovaly kvantový šifrovací čip QRNG od ID Quantique a tentokrát jej žádná strana v materiálech nezmiňuje. To zatím vyvolává řadu nepodložených spekulací. Nicméně dostupný výpis uzavírá certifikace odolnosti IP68 a tři barevné možnosti (fialová, modrá, šedá).

Úplným závěrem můžeme prozradit, že telefon je jen rebrandový model Galaxy A57 5G z března letošního roku. Operátor si akorát nechal některé věci přizpůsobit k obrazu svému. Na domácím trhu v Jižní Koreji cenově po přepočtu začíná u hranice 10 740 Kč.

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Samsung Galaxy Quantum 7 | Zdroj: SK Telecom

Zdroje: gizmochina.com, shop.tworld.co.kr

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Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

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