ZTE rozšíří sérii Blade o novinku A35e

ZTE Blade A35e | Zdroj: Nubia
Firma ZTE dokončuje nového zástupce do modelové řady Blade, kam má pomalu namířen mobilní přírůstek s názvem Blade A35e. Čínský výrobce začíná na některých trzích spouštět produktovou stránku, která odhaluje klíčové prvky výbavy a také finální podobu zařízení. Nicméně telefon bude jednoznačně patřit mezi ty nejhůře vybavené, což nezachrání ani nízká prodejní cena.
Strohý základ
Model do přední části dostane zobrazovací panel s úhlopříčkou 6,52 palce, pod kterým by měl běžet osmijádrový procesor (1,6 GHz) od zatím neupřesněného dodavatele. Pro zájemce sice budou připraveny dvě rozdílné konfigurace paměti, ale jejich nastavení rozhodně budí spíše rozpaky.
Základní verze nabídne 2GB paměť RAM (+ 2 GB virtuálně) a 32GB interní úložiště. Naopak druhá varianta vedle 2GB paměti RAM přinese celkem 4 GB virtuální paměti a uživatelská data pobere 64GB úložiště. Kolem 8MPx selfie kamerky se ukáže Live Island, jakožto chytrá notifikační lišta.
Posledním dílkem do mozaiky je bateriový článek o velikosti 5 000 mAh. Úplným závěrem můžeme dodat, že ZTE v loňském roce vydalo zástupce se stejným názvem a obdobnou výbavou ve vybraných zemích. Ovšem dnešní přírůstek láká na něco málo větší displej nebo kvalitnější selfie kamerku.
Zdroje: nubia.com, gsmarena.com
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