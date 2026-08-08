ZTE rozšíří sérii Blade o novinku A35e

• 8. 8. 2026#Android #Smartphony
ZTE rozšíří sérii Blade o novinku A35e

ZTE Blade A35e | Zdroj: Nubia

Firma ZTE dokončuje nového zástupce do modelové řady Blade, kam má pomalu namířen mobilní přírůstek s názvem Blade A35e. Čínský výrobce začíná na některých trzích spouštět produktovou stránku, která odhaluje klíčové prvky výbavy a také finální podobu zařízení. Nicméně telefon bude jednoznačně patřit mezi ty nejhůře vybavené, což nezachrání ani nízká prodejní cena.

Strohý základ

Model do přední části dostane zobrazovací panel s úhlopříčkou 6,52 palce, pod kterým by měl běžet osmijádrový procesor (1,6 GHz) od zatím neupřesněného dodavatele. Pro zájemce sice budou připraveny dvě rozdílné konfigurace paměti, ale jejich nastavení rozhodně budí spíše rozpaky.

zte blade a35e 5

ZTE Blade A35e | Zdroj: Nubia

Základní verze nabídne 2GB paměť RAM (+ 2 GB virtuálně) a 32GB interní úložiště. Naopak druhá varianta vedle 2GB paměti RAM přinese celkem 4 GB virtuální paměti a uživatelská data pobere 64GB úložiště. Kolem 8MPx selfie kamerky se ukáže Live Island, jakožto chytrá notifikační lišta.

Posledním dílkem do mozaiky je bateriový článek o velikosti 5 000 mAh. Úplným závěrem můžeme dodat, že ZTE v loňském roce vydalo zástupce se stejným názvem a obdobnou výbavou ve vybraných zemích. Ovšem dnešní přírůstek láká na něco málo větší displej nebo kvalitnější selfie kamerku.

zte blade a35e 4 zte blade a35e 3 zte blade a35e 2

ZTE Blade A35e | Zdroj: Nubia

Zdroje: nubia.com, gsmarena.com

Technologické léto: Meta AI, Mapy.cz a bezrámečkové koncepty

💡ANKETA: Jak řešíte nabíjení telefonu přes noc?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Profilovka

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

Komentáře

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim