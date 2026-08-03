Jak obnovit trvale smazaná videa: ultimátní průvodce pro všechna zařízení (2026)

Náhodné stisknutí kláves „Shift + Delete“ u důležitého videa, vyprázdnění koše bez kontroly nebo formátování SD karty fotoaparátu může zpanikařit kohokoli. Videa jsou často nenahraditelná – ať už se jedná o vzácné rodinné vzpomínky, výstupy pro klienty nebo vlogy. Když je video „trvale smazáno“, je skutečně navždy pryč? Krátká odpověď zní NE.
V tomto dokonalém průvodci se dozvíte přesné, otestované metody pro obnovení trvale smazaných videíPočítač s Windows, Mac, iPhone, Android a SD karty, včetně profesionálních nástrojů pro obnovení poškozených nebo fragmentovaných video souborů.
ZLATÉ PRAVIDLO PŘED ZAČÁTKEM:
Když je video smazáno, zařízení pouze označí daný sektor úložiště jako „dostupný“. Samotný video soubor zůstává na úložném disku, dokud jej nepřepíší nová data. Pro maximalizaci míry obnovy okamžitě přestaňte používat postižené zařízení nebo paměťovou kartu!
Jak obnovit trvale smazaná videa na počítači se systémem Windows
Pro uživatele systému Windows probíhá mazání videa ve dvou fázích: dočasné smazání (odeslání do koše) a trvalé smazání (Shift + Delete, vyprázdnění koše nebo formátování disku). Zde je návod, jak postupovat v jednotlivých scénářích.
Metoda 1: Kontrola standardního koše a historie souborů
Před nasazením pokročilých nástrojů vždy ověřte vestavěné bezpečnostní sítě systému Windows:
- Koš – Otevřete Koš, vyhledejte video, klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte Obnovit.
- Historie souborů: Pokud je tato možnost povolena, přejděte do složky, kde bylo video uloženo, klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte Vlastnosti>Předchozí verze a obnovit starší verzi zálohy.
Nejlepší profesionální řešení — průvodce obnovou dat EaseUS
Pokud byl váš koš vyprázdněn nebo byl soubor smazán pomocí Shift + Delete, tak vestavěné nástroje systému Windows vám nepomohou. Potřebujete specializovaný nástroj pro obnovu dat, který dokáže hloubkově skenovat. Průvodce obnovou dat EaseUS vyniká jako standardní software pro obnovu videa ve Windows.
Proč zvolit Průvodce obnovou dat EaseUS?
- Vysoká míra úspěšnosti s pokročilým hloubkovým skenováním Využívá inteligentní algoritmus sektor po sektoru, který rekonstruuje fragmenty nezpracovaného videa i z formátovaných disků nebo disků RAW.
- Vestavěná funkce opravy videa Smazaná videa se při obnově často poškodí. EaseUS během procesu obnovy automaticky detekuje a opraví poškozené nebo nepřehravatelné videosoubory (např. MP4/MOV).
- Náhled před zotavením umožňuje vám zhlédnout a ověřit si přehrávání celého videa před zakoupením nebo provedením finální obnovy.
- 2 GB volného prostoru pro obnovení nabízí štědrou bezplatnou úroveň, takže si uživatelé mohou testovat a obnovovat důležité soubory bez jakýchkoli nákladů.
Podporované formáty videa
EaseUS podporuje prakticky všechny spotřebitelské i profesionální formáty a kodeky video kontejnerů, včetně:
- Standardní formáty: MP4, MOV, AVI, MKV, WMV, M4V, FLV, 3GP, 3G2
- Profesionální/kamerové formáty: MTS, M2TS(AVCHD), MXF, 3D, SWF,RM/RMVB
Podrobný návod k obnovení smazaných videí pomocí EaseUS
- Vyberte umístění a spusťte skenování: Vyberte přesný oddíl nebo disk, kde se video ztratilo.
Spuštění Průvodce obnovou dat EaseUS, následně Vyberte disk (např. C:, D: nebo externí disk), na kterém byly vaše video soubory původně uloženy, a klikněte na tlačítko Skenovat.
- Filtrování a zobrazení náhledu nalezených videí: Použijte filtr typu k rychlé izolaci video souborů.
Jakmile se skenování spustí, klikněte na Videa v levém postranním panelu nebo panelu filtrů. Procházejte výsledky nebo hledejte konkrétní formáty, jako například.mp4nebo.movDvojitým kliknutím na libovolný videosoubor jej otevřete. Okno náhledu a zkontrolujte integritu přehrávání.
- Obnovení a uložení do bezpečného umístění: Nikdy neukládejte soubory zpět na původní disk, abyste zabránili jejich přepsání.
Zaškrtněte políčko vedle cílových videí a klikněte na Obnovit a vyberte jiný disk/oddíl nebo externí zařízení pro uložení obnovených video souborů.
Jak obnovit trvale smazaná videa na Macu
Uživatelé Maců mají k dispozici jedinečné vestavěné zálohovací systémy spolu se specializovanými softwarovými možnostmi.
Metoda 1: Zkontrolujte aplikaci Koš a fotografie v systému Mac
- Odpadky na Macu: Otevřete koš z Docku. Pokud je nalezen, klikněte na video pravým tlačítkem myši a vyberte Vraťte zpět.
- Aplikace Fotografie: Pokud bylo video smazáno v aplikaci Fotky v systému macOS, zkontrolujte Nedávno smazáno složku v postranním panelu a klikněte na Obnovit.
Metoda 2: Obnovení pomocí Time Machine
Pokud si uchováváte pravidelné zálohy Time Machine:
- Připojte záložní disk Time Machine.
- Otevřete složku, ve které se dříve nacházelo smazané video.
- Zadejte Stroj času v panelu nabídek se přesuňte zpět na bod před smazáním, vyberte soubor a klikněte na Obnovit.
Metoda 3: Použití Průvodce obnovou dat EaseUS pro Mac
Pokud nemáte zálohu Time Machine a koš je prázdný, stáhněte si ji. Verze Průvodce obnovou dat EaseUS pro Mac Plně podporuje systémy macOS (včetně čipů Apple Silicon T2, M1, M2, M3 a M4) pro extrakci ztracených video souborů ze souborových systémů APFS nebo HFS+.
Jak obnovit trvale smazaná videa na iPhone (iOS)
Obnova videí v systému iOS závisí na tom, zda se pustíte do 30denní lhůty, nebo se spoléháte na cloudové/lokální zálohy.
|Metoda obnovy
|Míra úspěšnosti
|Požadavky / Podmínky
|Nedávno smazané album
|Vysoká (100 %)
|Smazáno během posledních 30 dnů; album nebylo ručně vymazáno.
|Zálohování na iCloud / iTunes
|Vysoký
|Vyžaduje provedení úplné zálohy před smazání videa.
|Software pro obnovu iOS
|Středně vysoká
|Přímé skenování přes USB pomocí nástrojů, jako je EaseUS MobiSaver.
Kroky pro nedávno smazané album:
- Otevřete Fotografie, aplikace na vašem iPhonu.
- Přejděte dolů k Utility a klepněte Nedávno smazáno.
- Ověřte se pomocí Face ID / Touch ID, vyberte video a klepněte Obnovit.
Jak obnovit trvale smazaná videa v systému Android
Zařízení Android ukládají videa buď do lokální interní paměti, cloudových přihrádek galerie, nebo na vyměnitelné karty microSD.
1. Odpadkové koše z cloudu a galerie
- Fotky Google Otevřete Fotky Google >Kolekce>Odpadky Fotografie/videa zůstanou zálohované 60 dní nebo 30 dní, pokud zálohované nejsou. Vyberte a klepněte na Obnovit.
- Brand Cloud Bins Samsung Gallery, Xiaomi Cloud a Huawei Cloud mají ve svých galeriích zabudované 30denní koše.
2. Obnova videa pro Android na SD kartě
Pokud byla vaše videa uložena na rozbalovací microSD karta:
- Vyjměte kartu microSD z telefonu.
- Vložte jej do počítače/Macu pomocí čtečky karet.
- Průvodce obnovou dat EaseUSpro přímé skenování SD karty. To poskytuje výrazně vyšší míru úspěšnosti než mobilní aplikace.
Část 5: Jak obnovit smazaná videa z fotoaparátů a SD karet
Záznamy z kamer s vysokým rozlišením (z dronů Sony, Canon, Nikon, GoPro nebo DJI) představují specifické výzvy, protože velké video soubory jsou často uloženy ve fragmentovaných sektorech na SD kartě.
- Okamžitě vyjměte kartu z fotoaparátu (zastavte nahrávání).
- Připojte SD kartu k počítači pomocí čtečky karet.
- Spusťte hloubkovou kontrolu pomocí Průvodce obnovou dat EaseUS.
- Hluboké skenování detekuje signatury nezpracovaného videa a opravuje fragmentované soubory MP4/MOV/MTS.
Při skenování SD karet fotoaparátu průvodce obnovou dat EaseUS automaticky aktivuje algoritmus pro hloubkové rozpoznávání podpisů souborů a rekonstrukci fragmentace videa, aby sešly uvolněné fragmenty zpět do plynulého a hratelného videa.
Závěr
Ztráta videosouboru se může zdát katastrofální, ale „trvale smazaný“ jen zřídka znamená trvale ztracený. Klíč k úspěšné obnově spočívá v rychlosti a použití správného nástroje.
- Vždy si ověřte místní Odpadkový koš a Cloudové zálohy první.
- Pokud selžou, okamžitě přestaňte zapisovat nová data do zařízení.
- Využijte profesionální software pro obnovu dat, jako je Průvodce obnovou dat EaseUSv systému Windows/Mac pro hloubkové skenování disku, opravu poškozených fragmentů a obnovení souborů v neporušeném stavu.
Často kladené otázky (FAQ)
Mohu obnovit videa, která byla smazána před měsíci nebo lety?
Záleží na využití zařízení. Pokud sektor úložiště, ve kterém se video nacházelo, nebyl přepsán novými soubory, je obnova stále možná. Na zařízeních, která jsou po smazání intensivně používána, jsou však starší data s velkou pravděpodobností přepsána.
Proč jsou moje obnovená videa poškozená nebo se nedají přehrát?
Velké video soubory jsou uloženy na více sektorech disku. Pokud jsou některé sektory během mazání částečně přepsány nebo fragmentovány, standardní nástroje pro obnovu poškozený soubor obnoví. Použití softwaru s vestavěnými funkcemi pro opravu videa – například Průvodce obnovou dat EaseUS – opravuje záhlaví kontejnerů a obnovuje přehratelné video.
Co je příkaz SSD TRIM a jak ovlivňuje obnovu videa?
TRIM je příkaz operačního systému, který říká disku SSD (Solid State Drive), aby okamžitě vyčistil smazané datové bloky, aby se zachovala rychlost disku. Pokud je na vašem SSD povolen příkaz TRIM, je obnovení smazaných souborů po jeho spuštění výrazně obtížnější. Nástroje pro obnovu však mohou být i nadále úspěšné, pokud jsou spuštěny ihned po smazání nebo na externích pevných discích/SD kartách, kde se příkaz TRIM nepoužije.
Je bezpečné nainstalovat software pro obnovu dat na disk, ze kterého chci obnovit data?
Žádný! Nikdy nestahujte ani neinstalujte software pro obnovení na stejný disk/oddíl, kde jste uložili ztracená videa. Hrozí tak riziko přepsání smazaných dat během instalace. Software vždy instalujte na sekundární disk nebo externí disk.
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