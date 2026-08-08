TCL do Evropy vypustí dva zástupce P80 a P80 Pro

TCL P80 Pro | Zdroj: GSMArena
Segment střední třídy v nejbližší době chystá podpořit firma TCL, která by momentálně měla dokončovat rovnou dvojici nových zařízení. Aktuální únik týkající se modelů s označením P80 a P80 Pro dává poprvé nahlédnout pod jejich pokličku. Výrobce má tato zařízení vypustit do Evropy, což zároveň předznamenává dostupnost na českém trhu.
Nic neobvyklého
Základní verze TCL P80 nabídne čipovou sadu Dimensity 7300 Elite z dílny MediaTeku, kterou doplní 8GB operační paměť RAM a interní úložiště o velikosti 128 GB. Zadní stranu údajně obsadí dva objektivy fotoaparátu, kde se přesněji objeví hlavní 50MPx snímač s technologií OIS a 8MPx ultraširokoúhlý senzor.
Výbava také dostane 32MPx selfie kamerku nebo článek baterie s kapacitou 5 000 mAh. Stejně jako paměť RAM či fotoaparáty převezme i čelní panel od druhého zástupce. Přírůstek P80 Pro získá 6,83palcový OLED displej typu NextPaper s 1,5K rozlišením a velmi tenkým rámečkem dokola.
Dále se uvnitř ukáže čipset Dimensity 7400 Elite od MediaTeku, větší 256GB interní úložiště a 5 800mAh bateriový článek. Nakonec model P80 vyjde na 299 euro (tj. cca 7 249 Kč), kdežto za variantu Pro si řeknou asi 349 eur (tj. cca 8 461 Kč).
Zdroje: gsmarena.com, gizmochina.com
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