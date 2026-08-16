ChatGPT prohlubuje integraci s Google Diskem. Uživatelé mohou nově přidávat soubory do své knihovny

• 16. 8. 2026#Android #iOS
ChatGPT prohlubuje integraci s Google Diskem. Uživatelé mohou nově přidávat soubory do své knihovny

Zdroj: REUTERS / Dado Ruvic

ChatGPT vylepšuje propojení s Google Diskem, díky čemuž mohou uživatelé nově přidávat soubory do své knihovny a pracovat přímo s jejich obsahem, a dokonce je i upravovat.

ChatGPT dostává lepší integraci s Google Diskem

Novinka je k dispozici pro platící uživatele. Na síti X ji oznámil Adam Fry, který je vedoucím produktového týmu pro koncové uživatele. Primárním účelem je zjednodušit uživatelům práci s jednotlivými soubory v Disku Google.

Přidání souboru z Google Disku probíhá standardně přes tlačítko + a následně stačí z nabídky zvolit „Přidat z knihovny“ a v novém okně vybrat požadovaný soubor. Novinka přináší zásadní změnu, kterou je možnost importovat soubor do knihovny a upravovat ho přímo v ChatGPT.

chatgpt google disk

Zdroj: Dotekomanie

Adam Fry ve svém příspěvku zmiňuje, že ChatGPT nevytváří statickou kopii souboru, ale změny dokáže provádět přímo v souboru, který má uživatel uložený na Google Disku.

chatgpt google disk 1

Zdroj: Dotekomanie

Vedle této nové funkce se můžeme těšit ještě na jednu novinku a tou jsou Kvízy. Uživatelé mohou chatbota požádat, aby ho vyzkoušel z určitého tématu. GPT následně vytvoří interaktivní kvíz i s možností odpovídat, a to včetně možnosti přepínat mezi odpověďmi a zobrazovat si nápovědu.

Placené tarify navíc dostávají ještě jednu zajímavou novinku. Na domovské stránce se nově zobrazují návrhy pro další práci s chatbotem.

Zdroj: 9to5mac.com

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Profilovka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

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