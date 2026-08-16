ChatGPT prohlubuje integraci s Google Diskem. Uživatelé mohou nově přidávat soubory do své knihovny

Zdroj: REUTERS / Dado Ruvic
ChatGPT vylepšuje propojení s Google Diskem, díky čemuž mohou uživatelé nově přidávat soubory do své knihovny a pracovat přímo s jejich obsahem, a dokonce je i upravovat.
ChatGPT dostává lepší integraci s Google Diskem
Novinka je k dispozici pro platící uživatele. Na síti X ji oznámil Adam Fry, který je vedoucím produktového týmu pro koncové uživatele. Primárním účelem je zjednodušit uživatelům práci s jednotlivými soubory v Disku Google.
Přidání souboru z Google Disku probíhá standardně přes tlačítko + a následně stačí z nabídky zvolit „Přidat z knihovny“ a v novém okně vybrat požadovaný soubor. Novinka přináší zásadní změnu, kterou je možnost importovat soubor do knihovny a upravovat ho přímo v ChatGPT.
Adam Fry ve svém příspěvku zmiňuje, že ChatGPT nevytváří statickou kopii souboru, ale změny dokáže provádět přímo v souboru, který má uživatel uložený na Google Disku.
Vedle této nové funkce se můžeme těšit ještě na jednu novinku a tou jsou Kvízy. Uživatelé mohou chatbota požádat, aby ho vyzkoušel z určitého tématu. GPT následně vytvoří interaktivní kvíz i s možností odpovídat, a to včetně možnosti přepínat mezi odpověďmi a zobrazovat si nápovědu.
Placené tarify navíc dostávají ještě jednu zajímavou novinku. Na domovské stránce se nově zobrazují návrhy pro další práci s chatbotem.
Zdroj: 9to5mac.com
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