Zakladatelé značky FitBit představili zdravotní náramek Luffu Link

• 31. 8. 2026#Android
Zakladatelé značky FitBit představili zdravotní náramek Luffu Link

Zdroj: Luffu

James Park a Erick Friedman, spoluzakladatelé značky FitBit, kterou v roce 2019 koupil Google, se vracejí na scénu s nositelnou elektronikou. Tentokrát představují nový projekt Luffa a společně s ním představili zdravotní náramek Luffa Link.

Zdravotní náramek Luffu Link od zakladatelů Fitbit

Nejedná se o klasický chytrý náramek, který počítá kroky, nebo zaznamenává sportovní aktivitu. Primárně se má jednat o zařízení, které má pomáhat rodinám být ve spojení a sledovat důležité zdravotní funkce a bezpečnostní informace napříč mezi rodinnými příslušníky.

fitbit luffu 1

Zdroj: Luffu

Náramek nemá žádný displej a je určen pro sledování aktivity, spánku a srdeční tepové frekvence. Je vybaven mikrofonem, díky čemuž umožňuje hlasem zaznamenávat například zdravotní symptomy, přijaté léky, jídlo, náladu nebo různé hlasové poznámky.

fitbit luffu 2

Zdroj: Luffu

Náramek je vybaven LTE a GPS konektivitou. Díky tomu může sdílet polohu, poslat kontrolní zprávu dvojitým stiskem tlačítka, nebo přivolat pomoc aniž by bylo nutné mít v blízkosti telefon. Náramek by měl vydržet na jedno nabití zhruba pět dní.

fitbit luffu 3

Zdroj: Luffu

Součástí je doprovodná aplikace Luffu, která by měla být centrálním úložištěm údajů celé rodiny. K dispozici bude také AI, která bude data analyzovat a organizovat. Pokud nalezne důležité vzorce, dokáže upozornit na důležité změny. V aplikaci bude rovněž možné nastavit jaká data daný uživatel uvidí.

fitbit luffu app

Zdroj: Luffu

Náramek Luffu Link je v USA aktuálně dostupný v rámci předobjednávek za cenu 249,99 dolarů, což v přepočtu činí zhruba 5 300 Kč. Po zahájení prodeje by cena měla stoupnout na 299,99 dolarů, tedy zhruba 6 300 Kč.Zahájení dodávek je plánováno na začátek roku 2027. Podle dostupných informací by Luffu mělo přijít ještě s jedním zařízením. To by mělo sloužit pro koordinaci péče mezi více domácnostmi. Větší detail ale zatím není k dispozici.

Zdroj: androidauthority.com

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Profilovka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

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