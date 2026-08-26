Telegram novinky: Od interaktivních tlačítek až po snadnější aktualizace

Zdroj: Dotekomanie.cz
Od poslední aktualizace platformy Telegram uběhl více než měsíc, ale vývojáři nespí a zavádí vylepšení hlavně do aplikací. Nová dávka zasahuje více částí aplikace.
Od uvítání až po tlačítka
V první řadě Telegram informuje o novince, která se týká skupin a kanálů. Nově si mohou správci vytvořit uvítací zprávu, ale nemusí se jednat o prostý text. K dispozici je formátování a také možnost vložení tabulek a médií. Stačí jen otevřít profil a přes editační možnosti vložit uvítací zprávu.
Došlo ke změnám při vytváření mini aplikací do chatu. Nově je totiž možné vložit i několik tlačítek, takže se vše vejde do jedné zprávy, která může nabídnout hodně možností. Novinka se hodí i pro průzkumy, hry, i horoskopy. Tento typ obsahu jde následně sdílet i do skupin a kanálů. Současně do zpráv jde nově vkládat i dokumenty, soubory nebo přímo hudbu.
Vzhledem k tomu, že Telegram každou chvíli přidává nějakou novinku, tak se může stát, že máte starší verzi, přičemž jen ohlásí, že nemůže zobrazit daný obsah. Nově je v této zprávě zkratka pro aktualizaci aplikace. Poslední vylepšení se týká dárků, které jde nově podepsat, případně přidat komentář.
Zdroj: Tisková zpráva
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