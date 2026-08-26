Gemini bude dostupnější, Google přidává přímou volbu do kontextového menu

Zdroj: Dotekomanie.cz
Integrace Gemini do systému Android je na poměrně vysoké úrovni. Rovnou se nabízí přes dlouhé podržení vypínacího tlačítka. Navíc je zde ještě funkce Circle to Search, která se aktivuje pomocí delšího podržení spodní hrany displeje uprostřed. Zřejmě to ale nestačí a Gemini bude mít i další možnost spuštění.
Zeptejte se Gemini
V systému Android můžete podržet prst na většině textů a následně vybrat patřičnou část. Nabízí se základní funkce pro kopírování, sdílení, úpravy samotného výběru a například i hledání na webu, tedy že se daný text vyhledá skrze Google nebo jiný vyhledávač, co máte na mobilu.
Pokud využíváte aplikace jako ChatGPT nebo Perplexity, tak v kontextové nabídce můžete mít i možnost se zeptat těchto aplikací. Nově Google integruje i Gemini. Jednoduše se zde objeví možnost Zeptejte se Gemini.
Po kliknutí se vybraný text přenese přímo do aplikace Gemini. Nedojde k automatickému spuštění, to musíte potvrdit navíc. Novinka má být součástí aplikace Google ve verzi 17.51.19, ale zatím ji nemáme na redakčním zařízení. Zřejmě dochází k postupnému zavádění.
Zdroj: androidauthority.com
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