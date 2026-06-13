Telegram novinky: AI boti, ankety a vylepšení procházení stránek

Vizualizace; Zdroj: Dotekomanie.cz
Během posledních několika týdnů Telegram znovu představil své klienty pro chytré hodinky se systémy watchOS a Wear OS. Kromě toho zde ale máme další vylepšení, která se týkají celé platformy.
Telegram se vrací na chytré hodinky s Wear OS a watchOS [aktualizováno]
AI hlídač
I na Telegramu jsou boti, ale za poslední dobu došlo k jejich vylepšování a v podstatě firma podporuje jejich tvorbu, zejména pokud mají nějaký účel. Nechybí ani tací, co jsou postaveni na AI. Aby jejich výstup nebyl příliš prostý, získávají nyní bohatší formátování, kam patří tabulky, blokové citace, seznamy, obrázky a další věci. Jejich odpověď může mít až 32 768 znaků.
Je zde ještě jedno vylepšení, co se týká botů s AI. Nově je jde použít u skupinových chatů pro vyřizování žádostí o připojení. Současně mohou automaticky hlídat pořádek, což se asi bude hodit správcům, kterým takto odpadne tato práce. Trochu drobnější a méně nápadná novinka se týká anket, kam jde nově přidávat i odkazy do jednotlivých odpovědí.
Mezi drobná vylepšení patří přidání podpory pro MD soubory, nebo například při dlouhém podržení prstu na odkazu si jde vybrat externí prohlížeč. Současně jde nově nastavit, které weby se mají či nemají otevírat v prohlížeči, který je zabudovaný do aplikace.
Zdroj: fonearena.com
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