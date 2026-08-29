Realme potvrzuje příchod základního zástupce C100i

Realme C100i 4G | Zdroj: Realme
Firma Realme oficiálně vydává model s označením C100i pro nenáročné uživatele, kteří si vystačí vesměs se základní výbavou. Telefon po žádné stránce sice nebude excelovat, ale alespoň osloví celkem líbivým zpracováním. Tento zástupce na vybrané trhy také dorazí v mírné úpravě, kde čínský výrobce provedl pouze pár kompromisů a o němž jsme již informovali ze začátku dubna.
Jednoduchost hraje prim
Realme C100i do přední části dostal 6,8palcový LCD displej, který nabízí HD+ rozlišení a 120Hz obnovovací frekvenci. Pohonnou jednotku tvoří osmijádrový čip T7250 od Unisoc. Po boku 4GB operační paměti RAM (+ 8 GB virtuálně) čeká 64GB interní úložiště ve standardu UFS 2.2. Náročnější uživatelé mohou ještě volit druhou konfiguraci 4 + 128 GB. Navíc obě verze podporují až 2TB paměťové microSD karty.
Na zadní straně se nachází dva objektivy fotoaparátu s hlavním 8MPx snímačem. Článek baterie o velikosti 6 500 mAh podporuje rychlé 15W nabíjení. Uživatelské rozhraní Realme UI 6.0 v základu má operační systém Android 16. Ze zbytku výbavy lze vypíchnout přední 5MPx selfie kamerku, boční skener otisků prstů, 3,5mm audio jack, certifikace odolnosti IP64 a MIL-STD-810H.
V úvodu zmiňovaná druhá varianta se kromě designu bude odlišovat větší 7 000mAh baterií. Dále pomalejším úložištěm (eMMC 5.1) a jinými barevnými provedeními (fialová, šedá). Nakonec dnešní hlavní přírůstek startuje ve dvou barevných provedeních (černá, stříbrná) od ceny po přepočtu 3253 Kč (4 + 64 GB).
Zdroje: realme.com, realme.com, gsmarena.com, fonearena.com
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