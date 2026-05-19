Videohovory přímo ve Zprávách? Google připravuje RCS 4.0 na novou éru komunikace

V březnu tohoto roku jsme vás informovali o dokončení RCS 4.0, tedy protokolu pro komunikaci prostřednictvím zpráv. Tato technologie postupně nahrazuje SMS a MMS, přičemž nedávno i Apple udělal významný krok. Konkrétně přidal podporu koncového šifrování. Google ale nezahálí a zřejmě chystá další rozšíření stávající implementace RCS.
Videohovory
Samotná technologie RCS již není jen o zprávách, tedy o chatování. Právě verze 4.0 přidává podporu pro videohovory, možná by se dalo spíše říci, že nabízí toto využití. Nikde ale nebylo dáno, že by se možnost videohovorů dostala hned do stávající implementace RCS, ale nakonec asi nebudeme muset dlouho čekat.
V beta verzi aplikace Zprávy pro Android (messages.android_20260515_00_RC00.phone.openbeta_dynamic) se objevila část kódu, která naznačuje, že se připravuje implementace:
<string name=“rcs_video_call_title“>Video call</string>
Více se toho nepodařilo zjistit, ale je evidentní, že se něco děje. Pokud se implementace dokončí, tak právě aplikace Zprávy pro Android bude moci nabídnout videohovory. Nebude nutné využívat alternativní aplikaci nebo nějaké řešení od mobilních operátorů, třeba ViLTE, které není moc rozšířené.
Současně by to mohlo znamenat, že by videohovory mohl začít podporovat i Apple s implementací RCS 4.0. Služba Facetime by tak mohla dostat přímou multiplatformní alternativu. Musíme si ale počkat, jak dopadne vývoj a jak na to zareagují případně operátoři. Nyní by to chtělo ještě přidat ještě běžné audio hovory do RCS a mobilní operátoři mohou začít pomalinku lákat jen na neomezená data.
