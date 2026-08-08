Výprodej počítačového příslušenství: Na čem lze aktuálně ušetřit na Alze?

Počítačové příslušenství a komponenty procházejí neustálým vývojem a nabídka trhu přináší pravidelné příležitosti k modernizaci pracovního i herního náčiní. V aktuální nabídce obchodu Alza.cz se objevila řada zajímavých zlevněných produktů z oblasti datových úložišť, periferií, PC komponent i napájecího či rozšiřujícího příslušenství.
Úložiště a paměťová média
Rychlé SSD disky a spolehlivá paměťová média představují základní stavební kámen pro zrychlení operačního systému i efektivní zálohování dat. Aktuální výběr zahrnuje jak klasické interní disky typu SATA i NVMe, tak dostupná USB média pro každodenní přenášení souborů.
- Verbatim VI550 S3 2.5″ SSD 2TB (-30 %)
- Verbatim VI560 S3 1TB (-30 %)
- SANDISK OPTIMUS GX PRO 850X 1TB (-29 %)
- SANDISK Cruzer Blade 32GB elektricky modrá (-22 %)
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Klávesnice, myši a herní periferie
Kvalitní periferie mají přímý vliv na pohodlí při práci i přesnost při hraní her. Nabídka obsahuje ergonomické myši, pokročilé mechanické i membránové klávesnice a speciální herní sady či audio příslušenství.
- Acer VERO mouse Black (-44 %)
- GLORIOUS GMMK 3 100% Prebuilt Wired Black – US (-42 %)
- LORGAR Kaya 360 (-44 %)
- ASUS ROG Harpe Ace Mini White (-36 %)
- Trust GXT790 TRIDOX 3-IN-1 Bundle Black – černá (-36 %)
- ASUS ROG FALCHION ACE HFX (ROG HFX Magnetic / PBT) – US (-33 %)
- SteelSeries Apex 3 UK (-30 %)
- SteelSeries Apex 3 TKL – CZ (-28 %)
- Eternico Wireless set KS4004 – CZ/SK (-20 %)
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USB rozbočovače a dokovací stanice
Propojení notebooku s externími monitory a dalším příslušenstvím vyžaduje spolehlivé USB huby a dokovací stanice. Výběr nabízí kompaktní řešení na cesty i plnohodnotné stanice pro více monitorů.
- ASUS USB-C Mini Dock (-39 %)
- ORICO USB 2.0 Hub 4 port (-33 %)
- AlzaPower Metal USB-C Dock Station 7v1 Dual Screen vesmírně šedý (-20 %)
- AlzaPower Metal USB hub USB-C (M) na 4× USB-A 3.0 (F) vesmírně šedý (-20 %)
- AlzaPower USB hub USB-C (M) na 3× USB-A 3.0 (F) a Card Reader černý (-20 %)
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Počítačové komponenty a chlazení
Optimalizace chlazení a stabilní napájení jsou klíčové pro bezproblémový chod celé počítačové sestavy. V nabídce se nachází výkonný ventilátor i spolehlivý napájecí zdroj.
- Fractal Design Venturi HP-12 PWM bílý (-63 %)
- Endrofy Elementum E5 450W (-35 %)
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Další zajímavé výběry
V kategorii zvukové techniky zaujme také model stoličních reproduktorů EDIFIER MR3 bílé (-25 %), které nabízejí kvalitní přednes pro poslech hudby i sledování médií přímo u pracovního stolu.
Kompletní nabídku akčních produktů z rozmanitých kategorií naleznete přímo na stránkách obchodu Alza.cz. Vyberte si to nejlepší příslušenství pro svou počítačovou sestavu a využijte výhodné slevy na Alza.cz ještě dnes.
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