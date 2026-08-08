Výprodej počítačového příslušenství: Na čem lze aktuálně ušetřit na Alze? KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 8. 8. 2026#Ostatní
Výprodej počítačového příslušenství: Na čem lze aktuálně ušetřit na Alze?

Počítačové příslušenství a komponenty procházejí neustálým vývojem a nabídka trhu přináší pravidelné příležitosti k modernizaci pracovního i herního náčiní. V aktuální nabídce obchodu Alza.cz se objevila řada zajímavých zlevněných produktů z oblasti datových úložišť, periferií, PC komponent i napájecího či rozšiřujícího příslušenství.

Úložiště a paměťová média

Rychlé SSD disky a spolehlivá paměťová média představují základní stavební kámen pro zrychlení operačního systému i efektivní zálohování dat. Aktuální výběr zahrnuje jak klasické interní disky typu SATA i NVMe, tak dostupná USB média pro každodenní přenášení souborů.

Klávesnice, myši a herní periferie

Kvalitní periferie mají přímý vliv na pohodlí při práci i přesnost při hraní her. Nabídka obsahuje ergonomické myši, pokročilé mechanické i membránové klávesnice a speciální herní sady či audio příslušenství.

USB rozbočovače a dokovací stanice

Propojení notebooku s externími monitory a dalším příslušenstvím vyžaduje spolehlivé USB huby a dokovací stanice. Výběr nabízí kompaktní řešení na cesty i plnohodnotné stanice pro více monitorů.

Počítačové komponenty a chlazení

Optimalizace chlazení a stabilní napájení jsou klíčové pro bezproblémový chod celé počítačové sestavy. V nabídce se nachází výkonný ventilátor i spolehlivý napájecí zdroj.

Další zajímavé výběry

V kategorii zvukové techniky zaujme také model stoličních reproduktorů EDIFIER MR3 bílé (-25 %), které nabízejí kvalitní přednes pro poslech hudby i sledování médií přímo u pracovního stolu.

Kompletní nabídku akčních produktů z rozmanitých kategorií naleznete přímo na stránkách obchodu Alza.cz. Vyberte si to nejlepší příslušenství pro svou počítačovou sestavu a využijte výhodné slevy na Alza.cz ještě dnes.

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