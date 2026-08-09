Jeden chytrý zámek domů, druhý na pronájem: řešení od WELOCK

Zdroj: WELOCK
Klasický klíč nás provází celé generace a svou práci odvede. Jenže má pár neduhů, se kterými nic nenaděláš: dá se zapomenout, ztratit, nechat doma nebo půjčit a už nikdy nevidět. A pokud k tomu ještě spravuješ pronájem, přidává se k tomu i věčné domlouvání předání klíčů, čekání na hosta a přemýšlení, kolik kopií vlastně po světě koluje.
Chytrý zámek tuhle praxi ruší. Klíčem se stane tvůj prst, kód nebo telefon — něco, co u sebe nosíš tak jako tak. A hostovi na Airbnb prostě pošleš kód, aniž bys kvůli tomu musel kamkoliv jezdit. Výrobce WELOCK má v nabídce dva velmi zajímavé modely, které tuhle dvojici světů pokrývají skoro ukázkově: základní model ToucA51 pro tvůj domov a vyšší řadu ToucA51 Pro pro nemovitost, kterou pronajímáš. Pojďme se podívat proč.
Proč chytrý zámek nejvíc oceníš u pronájmu
Klasický klíč zvládne přesně jednu věc: odemknout, pokud ho zrovna máš u sebe. Neumí poslat hostovi přístup na dálku. Neumí ho „smazat“ poté, co host odjede. Neumí ti říct, kdy se kdo dostal dovnitř. Přesně tady začíná chytrý zámek dávat smysl — a pro Airbnb hostitele se z něj stává každodenní pomocník, který šetří čas i nervy. Ale ruku na srdce: stejné pohodlí oceníš i doma, když máš početnější rodinu nebo prostě plné zuby hledání klíčů po kapsách.
WELOCK ToucA51 — chytrý zámek pro tvůj domov
Pokud si pořizuješ chytrý zámek do bytu nebo domu a nechceš zbytečně přeplácet, model WELOCK ToucA51 je ideální volba. Kombinuje čtečku otisků prstů i numerickou klávesnici, takže do paměti uložíš až 100 různých otisků a až 200 uživatelských kódů — tolik přístupů nevyužije ani opravdu nadstandardně velká domácnost. Klidně si tak nastavíš víc prstů pro každého člena rodiny a odemykáš levou nebo pravou rukou podle toho, kterou máš zrovna volnou.
Odemykat můžeš prstem, kódem, přiloženou RFID kartou, přes mobilní aplikaci WELOCK (iOS i Android), bezdrátově přes Wi-Fi díky hubu WIFIBOX3, a když by náhodou došla baterie, pomůže záložní USB napájení.
A jedno chytré bezpečnostní vylepšení navíc: nemusíš zadat jen správný kód. Před něj i za něj můžeš naťukat libovolné náhodné číslice a zámek si stejně vybere ten pravý kód zprostředka. Zvědavý soused nakukující přes rameno tak nemá šanci nic odkoukat.
Instalace? Zvládneš ji obyčejným šroubovákem. Model je určen pro dveře o tloušťce 30 až 70 mm.
A cena? Nižší, než bys čekal – pokud si pospíšíš a chytneš stávající akci: zadáním slevového kódu VD60 se dostaneš jen na 109 EUR (2 641 Kč). WELOCK ToucA51 koupíš přímo ZDE.
WELOCK ToucA51 Pro — jako dělaný pro Airbnb a pronájem
Vyšší model vypadá na první pohled podobně, ale má jednu funkci, kvůli které si ho zamiluje každý pronajímatel: dočasný kód. Vygeneruješ časově omezený přístup pro hosta, řemeslníka nebo uklízečku, který sám po čase vyprší. Host dorazí, zadá kód, ubytuje se — a ty u toho vůbec nemusíš být. Po jeho odjezdu kód přestane platit – a máš klid.
K tomu přidává odolnost, kterou u vchodových dveří vystavených rozmarům počasí oceníš: krytí IP65 proti vodě, provozní teploty od –25 °C do 60 °C. Déšť, mráz ani letní horko mu nevadí. ToucA51 Pro je technicky vložka pro dveře s eurocylindrem, sedne na dřevěné, interiérové i vchodové dveře. A nasadíš ji zhruba za pět minut, bez vrtání a bez tahání kabelů.
Celkem tu máš 7 způsobů odemykání:
- otisk prstu
- kód
- RFID karta
- mobilní aplikace
- dočasné heslo
- záložní USB-C napájení
- hlasové ovládání přes hub WIFIBOX3
Ve spojení s hubem WIFIBOX3 navíc zámek ovládáš i na dálku — sdílíš přístup a máš přehled, kdo a kdy dorazil. Rozpoznávání otisků je podpořené umělou inteligencí, takže je svižné a spolehlivé, a tři vyměnitelné AAA baterie vydrží zhruba 10 až 12 měsíců. Pohoda.
Jak je to s cenou? Všichni chápeme, že kvalita něco stojí. Ale i zde pomůže slevový kód, tentokrát VD50. Rázem jsi pouze na částce 149 EUR (3 610 Kč). WELOCK ToucA51 Pro objednáš ZDE.
Který kam?
Rozdělení je jednoduché. ToucA51 je ideální do tvého domova — spolehlivá kombinace prstu a kódu za rozumné peníze, ať už na vstupní, nebo interiérové dveře.
Po ToucA51 Pro sáhni tam, kde potřebuješ pouštět dovnitř další lidi bez fyzického předávání klíčů: na Airbnb, u dlouhodobého pronájmu nebo do kanceláře. Dočasné kódy a vyšší odolnost z něj dělají parťáka, který ti správu nemovitosti výrazně zjednoduší.
Ať už si vybereš kterýkoliv, jedno platí pro oba: na klíč, jeho hledání a věčné předávání můžeš s klidem zapomenout.
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