Redmi 17 5G přibližuje rozsáhlý únik

Redmi 17 5G | Zdroj: 91mobiles
Model Redmi 17 4G podle aktuálních informací obohatí i 5G verze, která je předmětem dnešního úniku. Čínský producent z žádného pohledu nemá připravených příliš mnoho rozdílů. V každém případě mohou zájemci počítat jak s nízkou prodejní cenou, tak s výbavou charakteristickou pro segment nižší střední třídy. Ovšem žádný zázrak nečekejte.
Nic než průměr
Přední stranu má zabrat 6,9palcový LCD displej s variabilní obnovovací frekvencí (až 120 Hz) a HD+ rozlišením. Nejvyšší hodnota jasu dosáhne maximálně na 825 nitů. O ochranu se postará sklo Gorilla Glass 7i od Corningu. Do hardwarové stránky pravděpodobně nasadí osmijádrový procesor Snapdragon 4 Gen 5 od Qualcommu.
Vše při životě bude držet baterie o velikosti 7 500 mAh, u které využijete technologii rychlého 45W nabíjení. Nicméně správný adaptér si musíte dokoupit samostatně. Zařízení na svých bedrech ponese dva objektivy fotoaparátu s hlavní 50MPx jednotkou. Pro milovníky selfie fotografování připraví 8MPx snímač v samotném čele.
Uvnitř telefonu poběží operační systém Android 16 v rámci platformy HyperOS 3. Mezi ostatní prvky výbavy ještě patří technologie NFC, dynamické RGB LED osvětlení na notifikace, certifikace odolnosti IP64, 3,5mm audio jack a stereo reproduktory. Nakonec k dispozici budou tři barevné možnosti – černé, modré a oranžové ve veganské kůži.
Zdroje: 91mobiles.com, gizmochina.com
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