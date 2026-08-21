Nové Redmi Watch 6 Active cílí na nenáročné uživatele, lákají na 18denní výdrž

Zdroj: Redmi
Nějakou chvíli jsou u nás dostupné hodinky Redmi Watch 6 a nyní společnost přidává do své nabídky i Redmi Watch 6 Active. Dá se říci, že se jedná o lehce osekanou novinku, i tak může zaujmout.
Redmi Watch 6 přichází na český trh, cena začíná na 2199 Kč [aktualizováno]
Redmi Watch 6 Active
Nové hodinky patří mezi ty jednodušší, o čemž svědčí i samotný design, kde je jen jedno tlačítko. Základem je zde displej s úhlopříčkou 1,85 palců. Byla použita technologie AMOLED s jasem až 1200 nitů. Rozlišení je 390 x 450 pixelů. O konektivitu se stará pouze Bluetooth 5.3. Bohužel zde není ani GPS.
Baterie o kapacitě 470 mAh poskytuje dostatek energie na 12 dní fungování, ale pokud necháte stále zapnutý displej (AOD), doba se zkrátí na 6 dnů. Naopak maximální výdrž má dosáhnout na 18 dnů. Ve výbavě hodinek je přes 140 sportovních režimů a nechybí certifikace IP68.
Samozřejmostí je měření tepu, okysličení a spánku. Nic nadstandardního u Redmi Watch 6 Active nenajdete. Ostatně tomu odpovídá i cena, která vychází v přepočtu přibližně na 1 070 Kč bez daně a poplatků. Kdy se hodinky dostanou na evropský trh, není zatím známo.
Zdroje: mi.com, mi.com, mi.com, gizmochina.com
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