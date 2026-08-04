Obrovské slevy na kuchyňské vybavení a šikovné pomocníky do domácnosti

Kvalitní vybavení kuchyně a praktičtí pomocníci do domácnosti dokážou výrazně usnadnit každodenní přípravu pokrmů i úklid. Aktualizovaná nabídka přináší výrazné cenové úspory na široký sortiment výrobků od renomovaných značek, které spojují funkčnost, odolnost a moderní design.
Hrnce, pánve a sady nádobí
Správné kuchyňské nádobí je základem každého úspěšného vaření. Moderní materiály s nepřilnavým či titanovým povrchem zajišťují rovnoměrný rozvod tepla a snadnou údržbu, což šetří čas i energii při každodenní přípravě jídla.
- BERLINGERHAUS Sada nádobí s titanovým povrchem 10 ks Purple Eclipse Collection II (-68 %)
- BERLINGERHAUS Rendlík s titanovým povrchem 16 cm Sahara Collection (-54 %)
- KINGHOFF Kb-7419 24 cm (-49 %)
- Kinghoff Litinová pánev 20 cm Kh-1117 Induction (-36 %)
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Organizace, skladování a dózy
Přehledně uspořádaná kuchyň a správné skladování potravin prodlužují jejich čerstvost a šetří místo v chladničce i ve skříňkách. Odolné dózy a speciální násypky pomáhají udržet systém i v menších prostorách.
- Zeller Svačinový box plast, bambus 19 × 12,5 × 6 cm, motiv Dino (-59 %)
- TESCOMA Násypky pro sáčky s kořením SEASON 6ks (-56 %)
- Zeller Dóza na potraviny s bambusovým víkem šedá 600 ml, 13 × 11,9 × 6,4 cm (-50 %)
- TESCOMA Zdravá dóza do ledničky PURITY 28x22cm, vysoká (-40 %)
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Kuchyňské náčiní a příprava potravin
Při zpracování surovin hrají klíčovou roli přesné a spolehlivé pomůcky. Kvalitní krájecí desky, mísy, lisovací formy nebo hmoždíře zefektivňují jednotlivé kroky při vaření i pečení.
- TESCOMA Oddělovač tuku GrandCHEF (-64 %)
- TESCOMA Krájecí deska pružná PRESTO, sada 3 ks (-63 %)
- TESCOMA Tvořítko na pečené košíčky DELÍCIA (-60 %)
- TESCOMA Multifunkční hrnec PURITY MicroWave (-57 %)
- ZELLER Minutka mechanická bílá, plast 6 × 7,7 cm (-52 %)
- TESCOMA Souprava na krokety GrandCHEF, 10 sáčků, 2 trysky 428698.00 (-52 %)
- BROWIN Nerezová nastřikovačka masa, 60 ml (-49 %)
- Kesper Míchací mísa se silikonovým dnem a cedník – průměr 19 cm, nerezová ocel (-48 %)
- KINGHOFF Kb-7383 (-45 %)
- KINGHOFF Formy na brambory Rýže Kasha Dezerty Kh-4610 (-44 %)
- Home Styling Collection Krájecí prkénko, akáciové dřevo, 34 × 17 cm (-38 %)
- Home Styling Collection Krájecí prkénko z tekovaného dřeva s rukojetí (-36 %)
- TESCOMA Hmoždíř PRESIDENT 639070.00 (-32 %)
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Domácnost a úklid
Udržování čistoty a pořádku v obytných prostorách vyžaduje praktická řešení pro třídění odpadu i péči o prostředí domácnosti. Funkční doplňky zjednodušují každodenní rutinu a přispívají k útulnému bydlení.
- StefanPlast na tříděný odpad, 28 l, zelený (-44 %)
- ETA 3108 90000 (-41 %)
- ECG AP1 Compact Pearl (-41 %)
- Keden Systema Q Collect 12 l, světle zelený (-38 %)
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Další zajímavé výběry
Nabídka akčního zboží zahrnuje také stylové stolní doplňky a sklenice, které doplní vybavení každé jídelny nebo poslouží jako praktický dárek.
- Nekupto Dárkový půllitr Dopiju a jdu! (-44 %)
- Kesper Podtácky 12 ks, průměr 10 cm, bambus/plsť, černé (-44 %)
- Lodos Vývrtka na víno Eco černá (-38 %)
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