Poco M8 Power 5G přichází: Dostupný obr s OLED panelem a masivní baterií

Zdroj: Poco
Poco, jakožto subznačka Xiaomi, se snaží nabízet cenově dostupné mobily s dobrou výbavou. Mnohdy se dočkáme již představeného modelu jen pod novým názvem. Sem tam se ale jedná i o novinku. V poslední době subznačka přidala do nabídky modely jako Poco M8s 5G, Poco M8 Pro 5G a Poco M8 5G. Dnes zde máme Poco M8 Power 5G.
Aspoň ta baterie
Poco M8 Power 5G už podle názvu slibuje dostatek síly, ale v tomto případě se nemyslí výkon. Uvnitř totiž tepe základní procesor od Qualcommu. Power odkazuje tedy na energii, což je celkem trefné, jelikož baterie má kapacitu 8000 mAh. To je ostatně chlouba této novinky.
Naštěstí firma nešetřila na displeji a je zde OLED displej se 120Hz obnovovací frekvencí. Některé ale možná odradí úhlopříčka, jelikož má 6,99 palců, což je pořádná plocha. Poco šetřilo na foťácích. Na zadní straně je ve své podstatě jen jeden 50MPx senzor pro focení. Poco M8 Power 5G splňuje certifikaci IP65, takže setkání s vodou nevadí, ale na ponoření to není.
Celkově se tedy jedná o větší zařízení s pořádnou dávkou energie, ale jen s omezenými schopnostmi kolem focení nebo výkonu. Cena vychází v přepočtu přibližně na 5 500 Kč. Zatím si ale musíme počkat na dostupnost v Česku. Je možné, že se u nás objeví i pod jiným názvem.
Specifikace Poco M8 Power 5G
- displej: 6,99 palců, FHD+ OLED (2396 × 1080 pixelů), 120 Hz, jas až 1800 nitů
- procesor: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 (4 nm), Osmijádrový (2×2,3 GHz Cortex-A78 & 6×2 GHz Cortex-A55), Adreno 613 GPU
- RAM: 6/8 GB LPDDR4X
- úložiště: 128 GB UFS 2.2, rozšířitelné paměťovými kartami microSD
- Operační systém: Android 16, Xiaomi Hyper OS 3
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM + microSD
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1,8, LED blesk, nahrávání videa až 1080p)
- přední: 8 Mpx (f/2,0, nahrávání videa až 1080p)
- IP65
- čtečka otisků prstů v displeji, infračervený senzor
- stereo reproduktory, Dolby Atmos
- Konektivita: 5G, Dual 4G VoLTE, 4G LTE, Wi-Fi 6 802,11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.1, GPS + GLONASS, USB-C
- rozměry a hmotnost: 169,7 × 79,14 × 8,45 mm, 225 gramů
- baterie a nabíjení: 8000 mAh, 45W rychlé nabíjení
Zdroj: fonearena.com
Komentáře