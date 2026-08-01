Nové funkce Spotify: Sdílené poznámky v playlistech a chytré běžecké programy

Zdroj: Spotify
I Spotify investuje prostředky do umělé inteligence. Ostatně nedávno jsme vás informovali o AI asistentovi, který bude pomáhat s výběrem hudby. Ale není to jen o AI, jak nyní dokazuje se dvěma novinkami.
Spotify získává AI asistenta pro výběr hudby
Od poznámek ke sportu
První novinka se týká poznámek. Právě u každé písničky se nabídne přidání textu. Stačí kliknout na tři tečky u skladby a pak z menu vybrat Přidat poznámku. Není specifikováno, jak může být dlouhá. Jakmile ji uložíte, uvidíte ji hned v samotném seznamu skladeb, případně v playlistu.
Je zde ale jedna zajímavost. Poznámky nejsou soukromé. Pokud udělíte někomu přístup k playlistu, tak je uvidí také, ale nemůže je editovat ani mazat. Jestliže patříte mezi hudební nadšence, můžete takto například doporučovat skladby nebo je i hodnotit pro ostatní.
Druhá novinka je Running Mode, tedy sportovní mód. Ve své podstatě jde o trochu odlišnou tvorbu playlistu. Nabízí se několik typů intervalů. Společnost uvádí, že se nabízí 25 přednastavených běžeckých programů, které si jde uzpůsobit. Nabízí se změna délky tréninku, počet tepů za minutu a styl hudby.
Vše je k dispozici v rámci Fitness Hubu a jen pro platící uživatele. Bohužel je novinka dostupná zatím jen na iOS v USA, Kanadě, Velké Británii, Irsku, Austrálii, na Novém Zélandu a ve Švédsku. Kdy se dostane do zbytku světa, není jasné.
Zdroj: 9to5google.com
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