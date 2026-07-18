Spotify získává AI asistenta pro výběr hudby. Nově si řeknete co chcete poslouchat, nebo jen tak „pokecáte“ o hudbě

Zdroj: Dotekománie
Spotify rozšiřuje využití umělé inteligence a ve své aplikaci zavádí novou funkci, která umožňuje vést konverzaci s asistentem. Uživatelé tarifu Premium si budou moci hlasem nebo textem říct o hudbu, podcasty či audioknihy, aniž by museli cokoliv složitě vyhledávat.
Spotify dostává další AI funkci, prozatím jen omezeně
Novinka je zatím dostupná v beta verzi pro uživatele starší 18 let v USA, Irsku a Švédsku na zařízeních s Androidem a iOS. Funguje přímo na domovské obrazovce i v přehrávači. Uživatel může se Spotify vést konverzaci, upřesňovat své požadavky a postupně měnit doporučení.
Například lze požádat o přehrání interpretů, které ještě nikdy neposlouchal. Následně výběr omezit pouze na novější skladby nebo přidat konkrétního interpreta. AI zvládne reagovat i na pokyny týkající se nálady hudby. Pomocí konverzace lze také ukládat skladby, přidávat je do fronty přehrávání nebo oblíbeného interpreta začít sledovat.
Nová AI funkce nebude sloužit jen k doporučování obsahu. Dokáže odpovídat také na otázky týkající se historie poslechu nebo samotných interpretů.
Uživatel se může například zeptat, kdy poprvé přehrál konkrétní skladbu, jaké žánry v poslední době poslouchá nejčastěji nebo co stálo za vznikem oblíbené písně. AI nabídne také informace o albech, interpretech nebo doporučí podobnou hudbu.
Dostupné informace zatím neříkají na jakém jazykovém modelu novinka běží. Údajně se ale má jednat o kombinaci vlastního řešení s modely několika různých poskytovatelů podle toho, který se pro daný úkol nejlépe hodí. Novinka navazuje na již dříve představené funkce, jako jsou AI DJ, vytváření playlistů pomocí textových pokynů nebo propojení Spotify s externími chatboty, například ChatGPT.
V Česku jsou AI funkce prozatím omezené. Na jaře k nám dorazila funkce AI DJ, ta je ale stále v beta verzi a umí pouze anglicky. Co se týče AI playlistů, tak tato funkce je dostupná již i v ČR, ale pouze jako beta a jen pro blíže neurčený omezený okruh účtů. Snad se tedy časem i u nás dočkáme.
Zdroj: techcrunch.com
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