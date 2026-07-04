Motorola uvádí Moto Pad 70 Pro: 13palcový displej a 144Hz frekvence

Zdroj: Motorola
Motorola se opět věnuje kategorii tabletů, byť tedy nezaplavuje trh každou chvílí nějakou novinkou. Mezi nováčky patří Motorola Moto Pad 70 Pro s relativně zajímavou výbavou.
Moto Pad 60 vychází v provedení Neo
I odolnost
Dnešní tablety se liší v menším počtu specifikací než mobily. Proto jakákoliv výraznější změna je vítaná. Moto Pad 70 Pro se například může pochlubit certifikaci IP52. To sice není moc vysoká ochrana, ale například potřísnění vodou u bazénu nebude vadit. Tablet patří mezi ty větší, jelikož má 13palcový displej s vysokým rozlišením. Obnovovací frekvence dosahuje až na 144 Hz.
Moto Pad 70 Pro je vybaven baterií o kapacitě 10 200 mAh a je zde podpora pro 68W nabíjení. Nechybí čtyři reproduktory a velmi dobrá konektivita, ale zatím nevíme, jestli vznikne verze s mobilním připojením. Co se týče verzí, tak se nabízí dvě konfigurace, kde záleží, jakou si vyberete. Varianta se 128 GB má úložiště typu UFS 3.1, vyšší varianta má UFS 4.0, takže s větším prostorem získáte i rychlejší práci s daty.
Moto Pad 70 Pro má slíbené aktualizace do 2030, tedy bezpečnostní. Dostane ještě Android 17 a 18, což nezní moc pozitivně. Tablet má nastavenou cenu v přepočtu přibližně na 8 400 Kč. Kdy se objeví v Evropě, zatím nevíme.
Specifikace Moto Pad 70 Pro
- displej: 13 palců, 3,5K (3504×2190) LTPS, IPS, jas 600 nitů (typický)/800 nitů (špičkový), 144 Hz
- procesor: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 (SM8735P) Mobile Platform (8C, 1x Cortex-X4 @3,2 GHz + 3x Cortex-A720 @3,0 GHz + 2x Cortex-A720 @2,8 GHz + 2x Cortex-A720 @2,0 GHz), Adreno™ 825 GPU
- RAM: 8GB LPDDR5X
- úložiště: 128GB UFS 3.1/256GB UFS 4.0, slot na microSD karty, podpora až 2TB (exFAT)
- operační systém: Android 16
- foťáky:
- zadní: 13,0 Mpx (hlavní, s bleskem)
- přední: 8,0 Mpx
- IP52
- 4 JBL reproduktory s Dolby Atmos, duální mikrofon
- konektivita: Wi-Fi 7 (802.11be 2×2), Bluetooth 6.0, 1x USB-C® (USB 5Gbps, s podporou nabíjení, DP-Out a audio), 1x microSD slot, 1x Pogo pin konektor (3bodový), bez 4G LTE (WWAN nepodporováno)
- senzory: akcelerometr, gyroskopický senzor, Hallův senzor, RGB senzor
- rozměry a hmotnost: 296,48 x 191,91 x 6,20 mm (včetně hrbu kamery 7,60 mm), cca 598 gramů
- baterie a nabíjení: 10200 mAh (typická), 68W rychlé nabíjení
Zdroje: fonearena.com, gsmarena.com
Komentáře