Ceny Samsungů letí dolů. Nový Galaxy S26 koupíte za méně než 17 tisíc

Vlajkovky Galaxy S26 nečekaně zlevňují. Samsung srazil ceny o několik tisíc a Mobil Pohotovost přihazuje ještě rekordní výkupní bonus až 7 000 Kč. Základní Galaxy S26 tak namísto 24 tisíc vychází na neuvěřitelných 16 490 Kč. A skvěle zlevnil i vrcholný Galaxy S26 Ultra.
Zatímco na Galaxy S26 teď celkově ušetříte 7 500 korun, vrcholný Galaxy S26 Ultra vychází výhodněji dokonce o 10 570 Kč. Celý trik spočívá v kombinaci dvou akci – přímé slevy od Samsungu a rekordního výkupního bonusu od Mobil Pohotovosti. Stačí při nákupu nového Samsungu prodat své staré zařízení (telefon, tablet nebo chytré hodinky).
Za lepší cenu nové vlajkovky Samsungu ještě nebyly. U Galaxy S26 vychází jen na 16 490 Kč, což z něho doslova vlajkový model za cenu střední třídy. Nejlepší z trojice nových modelů Galaxy S26 Ultra pak díky rekordnímu bonusu můžete ulovit dokonce jen za 25 120 Kč, běžně přitom vychází na téměř 36 tisíc.
Ceny po odečtení slevy a bonusu
|Model
|Původní cena
|Sleva
|Výkupní bonus
|Konečná cena
|Galaxy S26
|23 990 Kč
|2 500 Kč
|5 000 Kč
|16 490 Kč
|Galaxy S26+
|30 690 Kč
|3 070 Kč
|5 000 Kč
|22 620 Kč
|Galaxy S26 Ultra
|35 690 Kč
|3 570 Kč
|7 000 Kč
|25 120 Kč
Galaxy S26 jen za 399 Kč měsíčně
Mobil Pohotovost nabízí ještě jednu skvělou alternativu – možnost si Galaxy S26 rekordně levně pronajmout. Telefon vás tak vyjde jen na 399 Kč měsíčně. Za dva roky užívání za přístroj dohromady zaplatíte pouhých 9 576 Kč, což je jen zlomek jeho běžné ceny, a po uplynutí této doby můžete rovnou přeskočit na další novou generaci. Za tuto cenu ale zbývá posledních 56 kusů.
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