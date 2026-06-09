Ceny Samsungů letí dolů. Nový Galaxy S26 koupíte za méně než 17 tisíc KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 9. 6. 2026#Android #Smartphony
Ceny Samsungů letí dolů. Nový Galaxy S26 koupíte za méně než 17 tisíc

Vlajkovky Galaxy S26 nečekaně zlevňují. Samsung srazil ceny o několik tisíc a Mobil Pohotovost přihazuje ještě rekordní výkupní bonus až 7 000 Kč. Základní Galaxy S26 tak namísto 24 tisíc vychází na neuvěřitelných 16 490 Kč. A skvěle zlevnil i vrcholný Galaxy S26 Ultra.

Zatímco na Galaxy S26 teď celkově ušetříte 7 500 korun, vrcholný Galaxy S26 Ultra vychází výhodněji dokonce o 10 570 Kč. Celý trik spočívá v kombinaci dvou akci – přímé slevy od Samsungu a rekordního výkupního bonusu od Mobil Pohotovosti. Stačí při nákupu nového Samsungu prodat své staré zařízení (telefon, tablet nebo chytré hodinky).

Ceny Samsungů letí dolů. Nový Galaxy S26 koupíte za méně než 17 tisíc

Za lepší cenu nové vlajkovky Samsungu ještě nebyly. U Galaxy S26 vychází jen na 16 490 Kč, což z něho doslova vlajkový model za cenu střední třídy. Nejlepší z trojice nových modelů Galaxy S26 Ultra pak díky rekordnímu bonusu můžete ulovit dokonce jen za 25 120 Kč, běžně přitom vychází na téměř 36 tisíc.

Ceny po odečtení slevy a bonusu

Model Původní cena Sleva Výkupní bonus Konečná cena
Galaxy S26 23 990 Kč 2 500 Kč 5 000 Kč 16 490 Kč
Galaxy S26+ 30 690 Kč 3 070 Kč 5 000 Kč 22 620 Kč
Galaxy S26 Ultra 35 690 Kč 3 570 Kč 7 000 Kč 25 120 Kč

Galaxy S26 jen za 399 Kč měsíčně

Mobil Pohotovost nabízí ještě jednu skvělou alternativu – možnost si Galaxy S26 rekordně levně pronajmout. Telefon vás tak vyjde jen na 399 Kč měsíčně. Za dva roky užívání za přístroj dohromady zaplatíte pouhých 9 576 Kč, což je jen zlomek jeho běžné ceny, a po uplynutí této doby můžete rovnou přeskočit na další novou generaci. Za tuto cenu ale zbývá posledních 56 kusů.

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