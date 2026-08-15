iPhone 20 Pro má dostat větší displej a téměř bezrámečkový vzhled

iPhone 17 Pro Max; zdroj: Dotekománie
Apple plánuje jubilejní iPhone, který by měl připomenout dvacet let od představení prvního modelu. Aktuálně se začínají objevovat poměrně protichůdné informace. Jedna ze starších informací tvrdila, že Apple vývoj celoskleněného zařízení zrušil. Nyní se ale objevují informace, že přípravy pokračují a nový model by měl dorazit příští rok.
Přinese iPhone 20 bezrámečkový vzhled displeje?
Aby toho nebylo málo, další spekulace přidává známý informační kanál Digital Chat Station. Podle něj Apple minimálně připravuje modely iPhone 20 Pro a iPhone 20 Pro Max, které interně nesou označení V73 a V74. iPhone 20 Pro má dostat větší displej, poměr stran by ale měl zůstat stejný.
Oba připravované modely mají nabídnout větší zobrazovací plochu než současná generace iPhonů Pro. Apple by však měl zachovat současný poměr stran 19,5:9.
Dostupné informace přesné úhlopříčky neuvádějí. Starší informace ale hovoří o 6,4palcovém displeji u iPhonu 20 Pro, zatímco větší iPhone 20 Pro Max by mohl nabídnout 6,96 palce, tedy prakticky sedmipalcovou obrazovku. Bezrámečkový efekt má vytvořit optika krycího skla.
Zajímavější je ale samotná konstrukce displeje. Podle aktuálních informací Apple pravděpodobně nepoužije panel zahnutý do boků telefonu. Obrazovka displeje by měla zůstat plochá, nad ní by se ale mělo nacházet speciálně tvarované krycí sklo.
Právě jeho optické vlastnosti a lom světla mají vytvořit dojem, že obraz pokračuje až k samotným hranám telefonu. Apple by tak mohl dosáhnout dříve zmiňovaného bezrámečkového vzhledu, aniž by musel použít skutečně zakřivený displej.
U jubilejní řady iPhonů Pro se vedle změny konstrukce očekává také vylepšené chlazení a přechod na solid-state tlačítka, která nemají využívat klasický mechanický stisk a o kterých se psalo již dříve, ale Apple je zatím u svých nových modelů nepřidal.
Spekuluje se o tom, že by Apple měl přijít s jubilejními iPhony řady 20 na podzim příštího roku na který vychází dvacetileté výročí těchto telefonů. Tato informace je ale v rozporu s tím, že na příští rok připadá řada 19. Další spekulace ale právě hovoří o tom, že by Apple mohl řadu 19 přeskočit. Jak to ve skutečnosti bude si budeme muset ještě nějaký čas počkat.
Zdroj: gsmarena.com
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