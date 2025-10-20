iQOO 15 je pořádně nabušená novinka

Zdroj: iQOO
Subznačka iQOO spadající pod Vivo má ve své nabídce poměrně zajímavé kousky a sem tam se objeví i na evropském trhu. Tentokrát jsme se dočkali modelu iQOO 15, který má značnou výbavu.
Pořádná výbava
Začneme tentokrát netradičně bonusovou výbavou. iQOO 15 nechybí stereo reproduktory a rychlé bezdrátově nabíjení, a to drátově dosahuje na hodnotu 100 W. Kromě toho je zde i certifikace IP69, takže mobil odolá i vodě o vyšším tlaku a teplotě. To vše je podtrhnuto baterií o kapacitě 7000 mAh, přičemž tloušťka mobilu je jen 8,1 mm.
iQOO 15 ale není nějak malý mobil, jelikož displej má úhlopříčku 6,85 palců. Také je zde nadstandardně vysoké rozlišení displeje a obnovovací frekvence je 144 Hz. Současně maximální jas může dosáhnout až na hodnotu 6000 nitů. Jak byste asi čekali, je zde i nejnovější procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5, který je podpořen herním koprocesorem.
Fotografická výbava na zadní straně čítá tři 50MPx snímače, přičemž jeden z nich je periskopického typu. Hlavnímu a tele foťáku nechybí optická stabilizace obrazu. Třetí má úhel záběru 150°.
iQOO 15 startuje na ceně cca 12 300 Kč bez daně a dalších poplatků. Co se týče dostupnosti na našem nebo evropském trhu, tak aktuálně nemáme podrobnosti. Je zde ale možnost, že jak se objeví na indickém trhu, najde si cestu do Evropy.
Specifikace iQOO 15
- displej: 6,85 palců, 3168×1440 pixelů (2K+), Samsung M14 8T LTPO AMOLED, HDR10+, 144Hz, až 6000 nitů
- procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5 + Q3 Gaming chip
- 12/16 GB LPDDR5X Ultra Pro RAM
- úložiště: 256/512 GB nebo 1TB (UFS 4.1)
- Android 16 + OriginOS 6.0
- Dual SIM (nano + nano)
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx, f/1.88, OIS
- 50 MPx, 150°
- 50 MPx, 3x zoom, OIS, periskopický
- přední – 32 MPx
- čtečka otisků prstů v displeji
- USB Type-C audio, stereo, Hi-Fi audio
- IP68+IP69
- 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 be, Bluetooth 6.0, GPS: L1+L5, Beidou: B1C+B1I+B2a, GLONASS: G1, Galileo: E1+E5a, QZSS: L1+L5, USB Type-C 3.2 Gen1, NFC
- rozměry: 163,65 × 76,71 × 8,1 mm; 215 gramů
- baterie: 7000 mAh + 100W USB C, 40W bezdrátově
