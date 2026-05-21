iQOO 15T: obří baterie, brutální výkon a 200MPx foťák míří do vyšší střední třídy

Zdroj: IQOO
Vivo má poměrně zajímavou subznačku iQOO, kde se nabízí zařízení se zajímavým poměrem ceny a výkonu. Sem tam se u nás také objeví a snad na český trh zavítá novinka iQOO 15T, u které se nabízí slušné specifikace.
Výkon a baterie
Můžeme rovnou začít samotnou baterií, jelikož v těle i tloušťce něco málo přes osm milimetrů se nabízí kapacita 8000 mAh. Současně je zde podpora pro 100W nabíjení, ale bezdrátovou technologii zde nenajdete. O výkon se stará procesor Dimensity 9500 s upravené verzi Monster Edition. Dle specifikací umí mobil dosáhnout u hlavního jádra na frekvenci 4,21 GHz.
Displej je větší a hlavně nabízí vysoké rozlišení a i obnovovací frekvence je nadstandardně vysoká. Kde se ale šetřilo, je právě fotografická výbava. Sice byste na první pohled řekli, že je zde celá kompletní sada, ale ve skutečnosti se nabízí dva snímače. Hlavní 200MPx má i optickou stabilizaci obrazu a ultra širokoúhlý má 50MPx rozlišení.
iQOO 15T se dále může pochlubit certifikací IP69, stereo reproduktory a také nejmodernějšími operačními paměťmi a úložištěm. Tento kousek se tak řadí do vyšší střední třídy. Cena novinky začíná na cca 12 600 Kč bez daně a dalších poplatků.
Specifikace iQOO 15T
- displej: 6,82 palců, AMOLED, až 144 Hz, rozlišení 3168 x 1440, poměr stran 19,8:9, poměr k tělu 93,88 %, 1,07 miliardy barev, barevný gamut P3, podpora HDR, kontrast 8 000 000:1, kapacitní vícedotykový displej
- procesor: MediaTek Dimensity 9500 Monster Edition, osmijádrový (4,21 GHz * 1 + 3,5 GHz * 3 + 2,7 GHz * 4), 64bit, 3nm proces, GPU ARM G1-Ultra
- RAM: 12/16 GB LPDDR5X Ultra
- úložiště: 256/512 GB/1 TB UFS 4.1
- Operační systém: Android 16, OriginOS 6
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
- Foťáky:
- zadní: 200 Mpx (velký hlavní senzor, f/1,88, OIS)
- 50 Mpx (vlajkový ultraširokoúhlý, f/2,0)
- přední: 16 Mpx (f/2,45)
- zadní: 200 Mpx (velký hlavní senzor, f/1,88, OIS)
- IP68 + IP69
- 3D ultrasonická čtečka otisků prstů
- stereo
- Konektivita: 5G, 4G LTE, 3G, 2G, Wi-Fi 7, Wi-Fi 6, Wi-Fi Display, 2*2 MIMO, MU-MIMO, Bluetooth 5.4 (podpora SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC, LHDC 5,0), NFC, GPS (L1+L5), Beidou (B1C+B1I+B2a+B2b), GLONASS (G1), Galileo (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L1+L5), AGPS, USB-C (USB 2.0), OTG
- rozměry a hmotnost: 163,37 x 76,71 x 8,25 mm, 216 gramů (verze Track) / 163,37 x 76,71 x 8,40 mm, 223 gramů (verze Legendary)
- baterie a nabíjení: 8000 mAh, 100W
Zdroj: fonearena.com
Komentáře