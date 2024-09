Huawei Mate XT je první tri-fold zařízení mířící do prodeje, a není levné

Zdroj: Huawei

Po mnoha spekulací a také odkladů jsme se dnes dočkali prvního zařízení z kategorie tri-fold. Tedy mobilní telefon, který má dva panty a lze jej rozložit do podoby většího tabletu. Novinka se jmenuje Huawei Mate XT.

Až 10palcový tablet

Většina mobilů fold má spíše rozměry menšího tabletu, ale právě Huawei Mate XT má dva módy. Kromě základního, který nabízí ve složeném stavu 6,4palcový displej, jde novinku rozložit do podoby 7,9palcového nebo dokonce 10,2palcového tabletu. Je tak současně největším svého druhu. Samozřejmě je zde mínus v tom, že poměrně měkký displej je neustále vystaven minimálně jednou stranou okolním vlivům. Není tak divu, když společnost k němu prodává i speciální pouzdro, respektive bude součástí balení.

Kromě samotné konstrukce a displeje se nabízí poměrně dobrá výbava, a to myslím hlavně fotografickou sestavu. Na zadní straně je foťák s proměnlivou clonou a také periskopický snímač. Nechybí podpora pro optickou stabilizaci u většiny snímačů. Odhadujeme, že se Huawei Mate XT současně zařadí mezi foto mobily.

Co se týče baterie, tak je zde celková kapacita 5600 mAh, což je na mobil dobrá hodnota, ale na tablet už není tak skvělá. Je tedy otázka, jak dlouho dokáže Huawei Mate XT vydržet při plném využívání celé plochy.

Huawei Mate XT je prvním zařízením svého druhu, které jde do prodeje. Zatím ale bude dostupnost omezena na Čínu a nevíme, kdy a jestli se dočkáme i u nás. Základní verze přijde v přepočtu přibližně na 63 800 Kč bez daně. Česká cena by se tak mohla pohybovat kolem 83 000 Kč. To je hodně, ale je to prvotina.

Specifikace Huawei Mate XT

displej: 6,4/7,9/10,2 palců, OLED, LTPO, 2232 × 1008 / 2232 × 2048 / 2232 × 3184 pixelů

procesor: Kirin 9010 5G (asi)

RAM: 16 GB RAM

úložiště: 256/512 GB nebo 1 TB

HarmonyOS 4.2

Foťáky: zadní – 50 MPx, F1,4~F4,0, OIS 12 MPx, ultra širokoúhlý 12 MPx, periskopický, OIS, 5,5x zoom přední – 8 MPx

USB 3.1 GEN1, podporuje DP1.2

čtečka otisků prstů na straně

Bluetooth 5.2, Wifi 6, NFC, GPS (L1 + L5 duální frekvence)/AGPS/GLONASS/Beidou (B1I + B1C + B2a + B2b čtyři frekvence)/GALILEO (E1 + E5a + E5b tři frekvence)/QZSS (L1 + L5 duální frekvence)/NavIC

baterie: 5600 mAh + 66W USB C, 50 W bezdrátově

