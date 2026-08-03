Honor u modelu X7e Plus přidává 4G variantu

Honor X7e Plus 4G | Zdroj: Honor
Červencový model Honor X7e Plus nově doplňuje jeho omezená 4G varianta, která nepřichází jen s jinou čipovou sadou. Čínský výrobce při té příležitosti provedl změny hned v několika částech výbavy a díky tomu se telefonu nepodaří překročit hranici střední třídy. Novinku v každém případě můžeme později vyhlížet na českém trhu.
Obyčejné „4Gčko“
Přírůstek z přední strany zabírá 6,872palcový TFT LCD displej s HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Otvor uprostřed nahoře patří základní 5MPx selfie kamerce. Součástí hardwarové sestavy je osmijádrový procesor Snapdragon 685 od Qualcommu, 8GB operační paměť RAM (+ 16 GB virtuálně) vedle 256GB interního úložiště.
Záda nesou hlavní 108MPx objektiv fotoaparátu s druhým neznámým snímačem a 8 100mAh článek baterie podporující technologii rychlého 45W nabíjení. Softwarovou stránku zastupuje operační systém Android 16 pod rozhraním MagicOS 10. Konstrukce potěší získanými certifikacemi IP68, IP69, IP69K.
Ze seznamu specifikací musíme také dodat boční tlačítko vyhrazené pouze pro vyvolání AI funkcí, čtečku otisků prstů, technologii NFC nebo stereo reproduktory s až 400% hlasitostí. Prodejní cena není zatím známa, ale podle globálních stránek mají obchodníci nabídnout tři barevné varianty (černou, oranžovou, zlatou).
Zdroje: honor.com, gizmochina.com
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