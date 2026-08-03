HMD připravuje dvojici Nokia 250 4G Smart a 300 4G

Nokia 250 4G Smart | Zdroj: Gizmochina
Legendární značka Nokia se již zanedlouho dočká většího oživení, za kterým budou stát hned dvě novinky. Společnost HMD oficiálně oznámí modely s označením 250 4G Smart a 300 4G. V obou případech sice půjde jen o základní tlačítkové zástupce pro nenáročné uživatele, ale výrobce do nich vloží poměrně zajímavé funkce.
Žádné komplikace
Nokia 300 4G disponuje 2,4palcovým QVGA displejem a pod ním se nachází 3 700mAh článek baterie podporující rychlé 18W nabíjení. To je mimochodem rekordní velikost v rámci tlačítkových telefonů. Reverzní 5W technologie dokonce umožňuje dobíjení jiných zařízení. Co se týče celkové výdrže, tak musíme zmínit až 45 dnů setrvání v pohotovostním režimu.
Dále nechybí ani podpora paměťových microSD karet (maximálně 32 GB), certifikace odolnosti IP65 nebo zadní 0,3MPx fotoaparát. Prodejní balení potěší speciálním 4v1 USB kabelem a na výběr jsou tři barevné možnosti (černá, zlatá, zelená). Cena po přepočtu začíná u hranice 683 Kč.
Druhý přírůstek v podobě Nokie 250 4G Smart získal 2,8palcový LCD panel s přední 0,3MPx kamerkou a LED bleskem. Uvnitř běží čipová sada T137 od Unisoc po boku 256GB operační paměti RAM. Uživatelská data pobere 2GB úložiště. Baterie o velikosti 1 950 mAh přináší pouze 2,75W nabíjení.
Softwarová stránka je vyřešena vlastním RTOS systémem. Ze zbylých prvků výbavy můžeme také zmínit zadní 2MPx fotoaparát, certifikaci odolnosti IP54 či Bluetooth 5.0. Pozornost si zaslouží cloudové funkce, kde se objevuje čtečka QR kódů, hlasový překlad a platby přes Alipay. K dispozici budou dvě barevné verze za zatím neupřesněnou cenovku.
Zdroje: gizmochina.com, gizmochina.com
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