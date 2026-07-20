Honor X7e v tichosti přichází ve variantě Plus

Honor X7e Plus 5G | Zdroj: Honor
Červnový model Honor X7e se bez větší pozornosti dočkal vylepšené varianty, kterou čínský výrobce oficiálně představil na prvních trzích. Mobilní novinka především dostala větší displej, výkonnější procesor s podporou 5G sítí, vyšší odolnost nebo prodlouženou výdrž baterie. Díky spoustě citelných vylepšení by telefon měl mít větší šanci uspět v segmentu střední třídy.
Dává smysl
Přední část zabírá 6,872palcový TFT LCD displej s HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Proděravěný otvor nahoře patří základní 5MPx selfie kamerce. Co se týče výkonu, hlavní slovo má osmijádrový procesor Snapdragon 4 Gen 4 od Qualcommu, který doplňuje 6/8GB operační paměti RAM (+ až 16 GB virtuálně). Uživatelská data pojme 128/256GB interní úložiště bez možnosti dalšího rozšíření.
Vůbec největší pozornost si však řekne článek baterie, jehož kapacita činí 8 100 mAh. Navíc podporuje technologii rychlého 45W nabíjení. Záda ještě nesou dva objektivy fotoaparátu s hlavním 50MPx snímačem. Uvnitř se nachází operační systém Android 16 v rámci rozhraní MagicOS 10. Boční vyhrazené tlačítko slouží k rychlému přístupu k funkcím umělé inteligence.
Základní výbavu uzavírá funkce 400% hlasitosti u reproduktoru, technologie NFC, boční snímač otisků prstů a tři certifikace odolnosti (IP68, IP69, IP69K). Do prvních obchodů v zahraničí míří tři barevné verze (černá, stříbrná, zlatá) za cenu v přepočtu 5 788 Kč. Vyšší konfigurace (8+ 256 GB) vychází zhruba na 6 367 Kč. Dostupnost by se mohla výrazněji rozšířit v následujících týdnech.
Zdroje: honor.com, gizmochina.com
Komentáře