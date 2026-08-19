Honor představuje Pad 20 Pro: 12palcový tablet s výkonem a PC módem

Zdroj: Honor
Honor pokračuje v představování novinek, tentokrát z kategorie tabletů. Portfolio se tedy rozrostlo o Honor Pad 20 Pro, větší tablet zaměřený trochu více na práci.
12,1palcový tablet
Honor se u nového tabletu zaměřil hlavně na displej, aspoň podle marketingových materiálů. U něj proklamuje, že podává věrohodnější barvy, přičemž nabízí i jejich lepší ovládání. Má certifikaci IMAX Enhanced a pro některé vlastnosti využívá AI. Rozlišení je vysoké, stejně jako i obnovovací frekvence (165 Hz). Na druhou stranu se jedná o LCD panel s jasem až 700 nitů, což není nějak vysoká hodnota.
Honor Pad 20 Pro je vybaven šesti reproduktory, ale hlavní předností má být PC mód, který má nabízet prostředí jako na počítači, což se odráží i na práci s aplikacemi. Základem je zde Snapdragon 8s Gen 4 a baterie o kapacitě 10 100 mAh. Konstrukce je celokovová a tloušťka pouhých 6,29 mm.
Bohužel jsme se již nedozvěděli, jaká velikost operační paměti je k dispozici, ani jaká úložiště se mají nabídnout. Cenu si Honor nechává zatím pro sebe, stejně jako dostupnost. Vzhledem k tomu, že k uvedení došlo na globálních stránkách výrobce, zamíří zřejmě i na náš trh.
Specifikace Honor Pad 20 Pro
- displej: 12,1 palců, LCD, 3000 x 1872 pixelů, 165 Hz, 10-bit, jas až 700 nitů
- procesor: Snapdragon 8s Gen 4
- operační systém: Android 16, MagicOS 10
- foťáky:
- zadní: 13 Mpx (f/2.0)
- přední: 8 Mpx (f/2.0)
- 6 reproduktorů, DTS: X Ultra Sound
- kovové tělo
- konektivita: Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, USB-C
- rozměry a hmotnost: 277,07 x 179,28 x 6,29 mm, 537 gramů
- baterie: 10100 mAh
Zdroje: honor.com, gizmochina.com
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