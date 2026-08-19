Honor představuje Pad 20 Pro: 12palcový tablet s výkonem a PC módem

• 19. 8. 2026#Android #Ostatní
Honor představuje Pad 20 Pro: 12palcový tablet s výkonem a PC módem

Zdroj: Honor

Honor pokračuje v představování novinek, tentokrát z kategorie tabletů. Portfolio se tedy rozrostlo o Honor Pad 20 Pro, větší tablet zaměřený trochu více na práci.

12,1palcový tablet

Honor se u nového tabletu zaměřil hlavně na displej, aspoň podle marketingových materiálů. U něj proklamuje, že podává věrohodnější barvy, přičemž nabízí i jejich lepší ovládání. Má certifikaci IMAX Enhanced a pro některé vlastnosti využívá AI. Rozlišení je vysoké, stejně jako i obnovovací frekvence (165 Hz). Na druhou stranu se jedná o LCD panel s jasem až 700 nitů, což není nějak vysoká hodnota.

right pad

Zdroj: Honor

Honor Pad 20 Pro je vybaven šesti reproduktory, ale hlavní předností má být PC mód, který má nabízet prostředí jako na počítači, což se odráží i na práci s aplikacemi. Základem je zde Snapdragon 8s Gen 4 a baterie o kapacitě 10 100 mAh. Konstrukce je celokovová a tloušťka pouhých 6,29 mm.

Bohužel jsme se již nedozvěděli, jaká velikost operační paměti je k dispozici, ani jaká úložiště se mají nabídnout. Cenu si Honor nechává zatím pro sebe, stejně jako dostupnost. Vzhledem k tomu, že k uvedení došlo na globálních stránkách výrobce, zamíří zřejmě i na náš trh.

Specifikace Honor Pad 20 Pro

  • displej: 12,1 palců, LCD, 3000 x 1872 pixelů, 165 Hz, 10-bit, jas až 700 nitů
  • procesor: Snapdragon 8s Gen 4
  • operační systém: Android 16, MagicOS 10
  • foťáky:
    • zadní: 13 Mpx (f/2.0)
    • přední: 8 Mpx (f/2.0)
  • 6 reproduktorů, DTS: X Ultra Sound
  • kovové tělo
  • konektivita: Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, USB-C
  • rozměry a hmotnost: 277,07 x 179,28 x 6,29 mm, 537 gramů
  • baterie: 10100 mAh

Zdroje: honor.com, gizmochina.com

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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