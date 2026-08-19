Jak vyřešit mobilní tarif chytře: Neomezené služby od 392 Kč bez smluvních pastí a vyjednávání

Tuzemský trh mobilních služeb dlouhodobě nutí spotřebitele k neustálému porovnávání cen a vyjednávání s operátory. Získání přijatelných podmínek bývá často podmíněno složitými rozhovory na zákaznických linkách nebo podpisem víceletých závazků. Společnost NejPřipojení.cz s.r.o. nabízí přímé a trvalé řešení, které zpřístupňuje atraktivní ceny všem zájemcům bez nutnosti podstupovat jakékoliv vyjednávací procesy.
Svoboda volby a bezplatný převod čísla
Klíčovou předností nabídky je úplná absence smluvních úvazků. Klienti nejsou vázáni žádnou pevnou dobou trvání smlouvy, což umožňuje služby kdykoliv upravit, změnit tarif nebo spolupráci bez jakýchkoliv sankcí ukončit.
- Přenesení stávajícího telefonního čísla od jiného poskytovatele probíhá kompletně zdarma.
- Každý mobilní tarif lze pořídit samostatně, bez nutnosti kombinovat jej s odběrem dalších produktů.
- K objednávce je k dispozici televizní služba NejPřipojení TV na půl roku (6 měsíců) za symbolický poplatek 1 Kč měsíčně.
Tarifní možnosti pro různé úrovně využívání
Portfolio pokrývá veškeré běžné uživatelské nároky. Všechny varianty bez výjimky zahrnují neomezené volání a neomezené SMS zprávy do všech tuzemských sítí:
- Základní připojení (5 GB dat)
- Vhodné pro nenáročnou komunikaci a občasné prohlížení webu.
- Cena činí 395 Kč měsíčně.
- Vyvážený balíček (12 GB dat)
- Ideální pro každodenní práci s aplikacemi, sociální sítě a navigaci.
- Cena je stanovena na 475 Kč měsíčně.
- Plně neomezená konektivita
- Neomezený objem dat bez sledování spotřeby pro jednotlivce.
- Cena činí 496 Kč měsíčně.
Skupinové úspory: Čím více čísel, tím výhodnější cena
Zásadní finanční optimalizaci přináší zapojení více SIM karet pod jeden účet. U plně neomezeného tarifu (volání, SMS i data) se cena za každou aktivní kartu automaticky snižuje:
- 1x SIM karta: 496 Kč / měsíc
- 2x SIM karta: 475 Kč / měsíc za kartu
- 3x SIM karta: 447 Kč / měsíc za kartu
- 4x SIM karta: 420 Kč / měsíc za kartu
- 5x SIM karta: 419 Kč / měsíc za kartu
- 6x SIM karta: 392 Kč / měsíc za kartu
Tento model představuje transparentní a snadno dostupnou cestu ke snížení měsíčních telekomunikačních nákladů v rodinách i menších firmách.
Kompletní nabídku tarifů, detailní podmínky a online objednávkový formulář naleznete přímo na webu NejPřipojení.cz.
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