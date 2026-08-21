Gemini Live získává funkci Deep Research: Hloubkový průzkum témat hlasem

Zdroj: Dotekomanie.cz
Gemini se rozšiřuje každou chvíli o nějakou novinku nebo schopnost, a to napříč všemi úrovněmi. Na mobilních telefonech je k dispozici navíc i verze Gemini Live, tedy varianta pro běžnou komunikaci. Umí s vámi vést konverzaci a také ovládat některé části mobilu, případně i služeb. Nově dostává další schopnost.
Gemini Live a Deep Research
Skoro by se dalo říci, že Gemini Live je takový skrytý asistent, ale jeho schopnosti nejsou kompletní jako běžné Gemini. Naštěstí jsme se dočkali integrace nebo spíše podpory pro Deep Research. Gemini Live tedy budete moci dát úkol, aby se více ponořil do prozkoumání nějakého tématu.
Je všeobecně známo, že Deep Research trvá i několik minut, než je vše zpracováno, zhodnoceno a vytvořen výsledek. Jakmile takto zaúkolujete Live, tak můžete odejít z aplikace. Jakmile bude mít výsledky hotové, dostanete notifikaci. Skrze ni se dostanete zpět do Gemini Live se zjištěnými informacemi.
Vypadá to jen jako další možnost zaúkolování, jenže nad výsledky můžete dále hovořit s Gemini Live. Takto je můžete probrat, ptát se na doplňující otázky a podobně. Tato novinka možná napomůže studentům, kteří dostávají další možnost, jak se ponořit do nějakého tématu.
Zdroje: blog.google, 9to5google.com
Komentáře