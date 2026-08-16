Spotify označí AI interprety novým štítkem. Jejich hudbu zároveň vyřadí z doporučování

Zdroj: Dotekománie
Hudební služba Spotify zavádí nový štítek – AI Persona, který má posluchače upozornit, že tvorba interpreta může být vytvořena pomocí umělé inteligence a „nepředstavuje skutečného hudebního umělce“. Nové označení by se mělo začít objevovat již během září. Cílem je omezit zaplavení hudební platformy obsahem nízké kvality a vyřadit takový obsah z doporučení.
Spotify zavádí nový štítek pro označování obsahu tvořeného pomocí AI
Spotify bude štítek přidávat také k profilům, které služba pomocí svých algoritmů vyhodnotí jako relevantní. Znamená to, že označení nebude pouze v rukou samotných interpretů, ale bude probíhat automaticky. Společnost tento krok zdůvodňuje jako snahu více zviditelnit hudebníky, kteří se snaží přinášet autentickou hodnotu. Interpreti budou mít možnost se proti označení odvolat.
AI obsah se nebude běžně objevovat v doporučeních
Hudba interpretů označených jako „AI Persona“ se ve výchozím nastavení nebude objevovat v doporučeních Spotify. Výjimku budou mít uživatelé, kteří daného interpreta sami sledují. Těm může služba jeho tvorbu i nadále doporučovat.
Od 12.8., kdy Spotify tuto funkci spustila, mohou umělci dobrovolně označovat svou tvorbu jako produkt vytvořený pomocí AI.
Spotify ale současně začne kontrolovat profily a hledat takové, které se vydávají za reálné, aniž by tomu tak ve skutečnosti bylo. V dalších měsících chce služba zavést také možnost, kdy budou moci podezřelé profily hlásit přímo uživatelé.
Štítek neříká, jestli samotnou hudbu vytvořila AI
Spotify upozorňuje na důležitý rozdíl. AI štítek popisuje veřejnou identitu interpreta, nikoliv způsob jakým vzniklo jeho hudební dílo. Profil tedy může nést označení štítkem AI bez ohledu na to, do jaké míry při samotné tvorbě skladeb zasahovala umělá inteligence.
Informace o vzniku hudby chce Spotify řešit prostřednictvím funkcí AI Credits, což je další způsob, jak interpret může přiznat, že tvorbu vytváří pomocí AI. Další informace o vzniku hudby bude obsahovat SongDNA, která má posluchačům ukázat podrobnosti o autorech, producentech a dalších lidech či nástrojích zapojených do tvorby.
Spotify zároveň uvádí, že svůj přístup k AI bude dál upravovat podle vývoje hudebního prostředí. V doporučovacích systémech se chce podle vlastních slov vyhýbat spamu, nekvalitnímu automaticky generovanému obsahu a tvorbě s minimálním úsilím.
Zdroj: gsmarena.com
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