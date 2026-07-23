Honor oprašuje předchozí generaci novinkou Pad X9 Max

• 23. 7. 2026#Android #Ostatní
Honor oprašuje předchozí generaci novinkou Pad X9 Max

Honor Pad X9 Max | Zdroj: Honor

Čínská firma Honor na širokou veřejnost vypouští velmi zajímavý tablet s názvem Pad X9 Max, který vychází jako připomínka předchozí generace. Její existence se pomalu táhne už od roku 2023 a ani letos nejsme ošizeni o dalšího zástupce. Nicméně poslední model Pad X10 otevřel kapitolu nové série teprve letos v březnu.

Zaslouží obdiv

Jednoznačnou dominantou tabletu je 13palcový LCD displej s 2,5K rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Na delší straně rámečku ještě naleznete základní 5megapixelovou kamerku. Uvnitř hliníkové konstrukce běží čipová sada Snapdragon 6s 4G Gen 2 od Qualcommu. K 4/6GB operační paměti RAM (+ 12 GB virtuálně) je napojeno 128/256GB interní úložiště podporující až 2TB paměťové microSD karty.

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Honor Pad X9 Max | Zdroj: Honor

Celkovou výdrž udává bateriový článek s kapacitou 10 100 mAh, kde nechybí podpora technologie rychlého 45W nabíjení. Jedno plné nabití by dle slov výrobce mělo zajistit až 16hodinovou výdrž. Předinstalovaný operační systém Android 16 pod rozhraním MagicOS 10 obsahuje funkce, které mají usnadnit vyřizování kancelářské práce. Samotná záda nesou jen obyčejný 5MPx objektiv fotoaparátu s LED bleskem.

O nadstandardní zábavu se postarají celkem čtyři reproduktory s certifikací IMAX Enhanced. Navíc potěší podpora audio kodeků LDAC nebo LHDC 5.0. Nakonec k dispozici je pouze jedna varianta v šedé barvě. Základní verze (4+128 GB) vyjde zhruba na 9 913 Kč, zatímco vyšší konfigurace stojí cca 12 745 Kč. Mezi dostupným příslušenstvím najdete bezdrátovou klávesnici a dotykové pero Magic Pencil 4s.

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Honor Pad X9 Max | Zdroj: Honor

Zdroje: honor.com, gizmochina.com

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Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

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