Huawei FreeClip 2 S přichází na český trh: Větší pohodlí a styl v novém kabátku

• 14. 7. 2026#Příslušenství
Huawei FreeClip 2 S přichází na český trh: Větší pohodlí a styl v novém kabátku

Zdroj: Huawei

V lednu tohoto roku Huawei představil sluchátka FreeClip 2 s otevřeným designem a nyní přináší na náš trh Huawei FreeClip 2 S. Rozdíly jsou hlavně v designu, ale základ zůstává stejný.

Huawei FreeClip 2 S

Předchozí model nabízí poměrně dobré specifikace a relativně adekvátní cenu na taková sluchátka. Huawei FreeClip 2 S více vsází na design, zejména tedy krabičky jako takové. Nabízí o 20 % více prostoru, proto je manipulace jednodušší. Ostatně krabička více připomíná malou šperkovnici díky plochému spodku.

MKT 开放式耳机 Product Image HUAWEI FreeClip 2 典藏版 耳夹耳机 RobinH HQ 珠光银Space Silver 11 PNG 800 260421 MKT 开放式耳机 Product Image HUAWEI FreeClip 2 典藏版 耳夹耳机 RobinH HQ 星海蓝Deepsea Blue 11 PNG 800 260421

Zdroj: Huawei

Měniče jsou stejné jako u modelu Huawei FreeClip 2, tedy 10,8 mm s rozsahem 20 Hz až 20 kHz. Na jedno nabití zvládnou přehrávat hudbu po dobu 9 hodin, ve spojení s krabičkou pak 38 hodin. O konektivitu se stará Bluetooth 6.0. Sluchátka mají certifikaci IP57 a krabička IP54, takže se hodí na sportování a neměl by vadit ani déšť.

Huawei se chlubí propracovaným prostorovým zvukem, pohodlnějším nošením a softwarovými vychytávkami pro vylepšení zvuku, i během hovorů. Ačkoliv nedošlo na technologické změny a v podstatě se nabízí propracovanější design, tak cena je vyšší než u modelu Huawei FreeClip 2. Huawei FreeClip 2 S mají nastavenou cenu na 5 999 Kč, ale v oficiálním obchodě jde získat slevu 10 %.

Zdroj: Tisková zpráva

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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