WhatsApp přináší vylepšení pro iPad, auta i práci s PDF

Zdroj: Dotekamanie.cz
Poslední větší novinkou u komunikační platformy WhatsApp bylo zavedení uživatelských jmen, což současně skrývá telefonní číslo, respektive ho nemusíte posílat někomu, postačí uživatelské jméno. Nyní zde máme další vylepšení, a rovnou několik.
Uživatelská jména na WhatsApp jsou nyní aktivní. Nová funkce se postupně dostává ke všem uživatelům
I Apple CarPlay a Android Auto
První novinka, která byla představena, se týká iPadů. Vývojáři vylepšili aplikaci a platformu tak, že si nově můžete vytvořit účet na WhatsApp přímo na tabletu od Applu bez nutnosti připojovat nebo používat iPhone nebo Android. Jedná se spíše o takovou drobnost pro případ potřeby.
Zapracovalo se ale na používání WhatsApp v Android Auto a Apple CarPlay. Aplikace byla pro tyto systémy přepracována a nyní můžete poslouchat zprávy, odpovídat na ně, volat, kontrolovat historii hovorů a otevírat si oblíbené kontakty handsfree. To se již hodí, ale zde vývojáři neskončili.
Aplikace pro počítače a webové rozhraní umí lépe pracovat s PDF soubory. Nově je jde přímo otevřít bez nutnosti používání jiné aplikace a přímo v chatu provádět drobné úpravy, třeba zvýrazňování a glosování. To je možné díky přímému používání technologie Adobe Acrobat. Poslední vylepšení se týká možnosti sdílení skladby do Statusu z platforem Apple Music nebo Spotify.
Zdroj: Tisková zpráva
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