WhatsApp přináší vylepšení pro iPad, auta i práci s PDF

• 22. 7. 2026#Android #Aplikace
WhatsApp přináší vylepšení pro iPad, auta i práci s PDF

Zdroj: Dotekamanie.cz

Poslední větší novinkou u komunikační platformy WhatsApp bylo zavedení uživatelských jmen, což současně skrývá telefonní číslo, respektive ho nemusíte posílat někomu, postačí uživatelské jméno. Nyní zde máme další vylepšení, a rovnou několik.

Uživatelská jména na WhatsApp jsou nyní aktivní. Nová funkce se postupně dostává ke všem uživatelům

I Apple CarPlay a Android Auto

První novinka, která byla představena, se týká iPadů. Vývojáři vylepšili aplikaci a platformu tak, že si nově můžete vytvořit účet na WhatsApp přímo na tabletu od Applu bez nutnosti připojovat nebo používat iPhone nebo Android. Jedná se spíše o takovou drobnost pro případ potřeby.

Zapracovalo se ale na používání WhatsApp v Android Auto a Apple CarPlay. Aplikace byla pro tyto systémy přepracována a nyní můžete poslouchat zprávy, odpovídat na ně, volat, kontrolovat historii hovorů a otevírat si oblíbené kontakty handsfree. To se již hodí, ale zde vývojáři neskončili.

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Zdroj: WhatsApp

Aplikace pro počítače a webové rozhraní umí lépe pracovat s PDF soubory. Nově je jde přímo otevřít bez nutnosti používání jiné aplikace a přímo v chatu provádět drobné úpravy, třeba zvýrazňování a glosování. To je možné díky přímému používání technologie Adobe Acrobat. Poslední vylepšení se týká možnosti sdílení skladby do Statusu z platforem Apple Music nebo Spotify.

Zdroj: Tisková zpráva

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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