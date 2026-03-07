Vivo překvapuje novinkou X300 FE

• 7. 3. 2026#Android #Smartphony
Vivo překvapuje novinkou X300 FE

Vivo X300 FE | Zdroj: Vivo

Čínská společnost Vivo vydává dalšího zástupce do aktuální modelové řady X300, kam bez větších fanfár míří mobilní novinka s názvem X300 FE. Toto zařízení láká zájemce na zajímavé zpracování, přičemž vnitřní sestava by jej měla zařadit do segmentu střední třídy. V každém případě u telefonu lze očekávat velmi omezená dostupnost.

Má čím zaujmout

Přírůstek disponuje 6,31palcovým LTPO AMOLED panelem s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Proděravěný otvor nahoře uprostřed patří 50MPx selfie kamerce. Hlavní výkon obstarává čipová sada Snapdragon 8 Gen 5 od Qualcommu. Doplňuje ji 12GB operační paměť RAM (+ 12 GB virtuálně) vedle 256/512GB interního úložiště bez možnosti rozšíření.

vivo x300 fe 4png 3840x1920x

Vivo X300 FE | Zdroj: Vivo

Sestava zadních fotoaparátů je složena celkem ze tří objektivů (50 + 50 + 8 MPx). Výdrž určuje 6 500mAh článek baterie s podporou technologie rychlého 90W nabíjení. Navíc nechybí ani bezdrátové 40W řešení. Softwarová stránka nabízí operační systém Android 16 pod rozhraním OriginOS 6. Systém se dočká hlavních aktualizací po dobu 5 let a 7 let bezpečnostní podpory.

Mezi ostatní specifikace můžeme zařadit dvě certifikace odolnosti (IP68, IP69), ultrazvukový snímač otisků prstů pod displejem, technologii NFC nebo funkci Bluetooth 6.0. Model je již dostupný ve třech barvách (černá, bílá, fialová) na ruském trhu za cenu v přepočtu od 16 154 Kč. Koneckonců dostupnost by se mohla rozšířit v nejbližší době.

vivo x300 fe 2png 3840x1936x vivo x300 fe 3png 2520x1036x

Vivo X300 FE | Zdroj: Vivo

Zdroje: vivo.com, gsmarena.com

Jsi digitální buran? Etiketa se smartphony s Danielem Šmídem 🎩📱

💡ANKETA: Jak často restartujete svůj mobil?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Antonín Julinek

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

Komentáře

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat