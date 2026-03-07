Vivo překvapuje novinkou X300 FE

Vivo X300 FE | Zdroj: Vivo
Čínská společnost Vivo vydává dalšího zástupce do aktuální modelové řady X300, kam bez větších fanfár míří mobilní novinka s názvem X300 FE. Toto zařízení láká zájemce na zajímavé zpracování, přičemž vnitřní sestava by jej měla zařadit do segmentu střední třídy. V každém případě u telefonu lze očekávat velmi omezená dostupnost.
Má čím zaujmout
Přírůstek disponuje 6,31palcovým LTPO AMOLED panelem s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Proděravěný otvor nahoře uprostřed patří 50MPx selfie kamerce. Hlavní výkon obstarává čipová sada Snapdragon 8 Gen 5 od Qualcommu. Doplňuje ji 12GB operační paměť RAM (+ 12 GB virtuálně) vedle 256/512GB interního úložiště bez možnosti rozšíření.
Sestava zadních fotoaparátů je složena celkem ze tří objektivů (50 + 50 + 8 MPx). Výdrž určuje 6 500mAh článek baterie s podporou technologie rychlého 90W nabíjení. Navíc nechybí ani bezdrátové 40W řešení. Softwarová stránka nabízí operační systém Android 16 pod rozhraním OriginOS 6. Systém se dočká hlavních aktualizací po dobu 5 let a 7 let bezpečnostní podpory.
Mezi ostatní specifikace můžeme zařadit dvě certifikace odolnosti (IP68, IP69), ultrazvukový snímač otisků prstů pod displejem, technologii NFC nebo funkci Bluetooth 6.0. Model je již dostupný ve třech barvách (černá, bílá, fialová) na ruském trhu za cenu v přepočtu od 16 154 Kč. Koneckonců dostupnost by se mohla rozšířit v nejbližší době.
Zdroje: vivo.com, gsmarena.com
