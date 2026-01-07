Realme se vrací pod křídla Oppo, stejně jako OnePlus

Zdroj: Dotekomanie.cz1
Na trhu je mnoho výrobců mobilních telefonů, ale mnohdy je zde nad některými společný vlastník. Struktura bývá mnohdy komplikovanější. Typickou ukázkou je společnost BBK Electronics, pod kterou spadá několik firem jako třeba Vivo a Oppo. Oppo svého času vytvořilo i subznačku Realme, ale ta se následně etablovala do samostatné firmy, která přímo spadala pod BBK Electronics. Nyní dochází k další změně a Realme se vrací domů.
Oppo a subznačky
Historie značky Realme spadá do roku 2018, kdy vznikla přímo pod Oppo, ale následně došlo k osamostatnění. Nyní se opět vrací pod Oppo a Realme nově bude působit jen jako subznačka. Cílem je ušetřit a zefektivnit výrobu, vývoj a zjednodušit prodejní kanály, a celkovou strategii. K této situaci se nám podařilo získat oficiální vyjádření:
V rámci strategického rozhodnutí zaměřeného na efektivnější využití zdrojů a posílení vzájemné synergie je značka realme integrována do společnosti OPPO jako její podznačka. Tento krok umožňuje společnostem OPPO, realme a OnePlus vystupovat s jednotnou a posílenou nabídkou, která přináší inovativnější a jasně diferencované produkty a zároveň globálně zajišťuje efektivnější, přehlednější a zákaznicky orientovaný zážitek.
Jedná se tak o stejnou situaci, jakou jsme mohli vidět u OnePlus v roce 2021. Oppo nyní takto bude mít poměrně silné hráče přímo pod svou taktovkou. OnePlus a Realme nově budou jen jako podznačky, což se asi nakonec dotkne i portfolia a mobily asi budou sdílet nejen technologie, ale také designové směry, jako je tomu u novinek od Oppo a OnePlus.
Společnost Oppo nám zatím neposkytla nějaké detaily a samotný přechod bude trvat nějakou chvíli. Odhadujeme, že nějaké větší změny nenastanou v dohledné době, spíše se objeví v dalším roce, případně ke konci tohoto roku.
Martin Jeřábek7. 1. 2026, 15:11
Což je vidět u modelu Realme 16 Pro/+ a OnePlus 15 oba stejný design jen to má otočené ten vzhled foťáku