Mobilní data v zahraničí pohodlně a bezpečně: Služba Saily mění pravidla cestovního roamingu

Cestování do zahraničí přináší nutnost řešit spolehlivé a cenově dostupné připojení k internetu. Klasický roaming od domácích operátorů se mimo Evropskou unii dokáže výrazně prodražit a nákup lokálních fyzických SIM karet na letištích bývá často komplikovaný a nebezpečný z pohledu ochrany osobních údajů. Moderní alternativu představuje globální eSIM služba Saily, za kterou stojí renomovaní tvůrci populární sítě NordVPN.
Saily umožňuje uživatelům aktivovat datové balíčky pro stovky destinací po celém světě přímo z domova. Celý proces probíhá digitálně prostřednictvím mobilní aplikace. Uživatel si nainstaluje jednu univerzální eSIM kartu, na kterou následně dokupuje tarify podle svých aktuálních cestovních plánů, aniž by musel při každém přejezdu hranic fyzicky manipulovat s telefonem nebo měnit karty.
Hlavní výhody a funkční specifikace služby
- Široká flexibilita a snadná správa:
- Možnost výběru datových objemů od 1 GB až po neomezené tarify.
- Jedna instalace eSIM karty pro všechny budoucí cesty a následné pouhé dokupování kreditů.
- Automatická aktivace tarifu ihned po příjezdu do cílové destinace nebo do 30 dnů od zakoupení.
- Automatická upozornění při vyčerpání 80 % datového limitu jako prevence proti náhlému odpojení.
- Doplňkové služby a bezpečnost:
- Možnost zřízení virtuálního amerického telefonního čísla pro volání a SMS za cenu od 0,99 USD měsíčně (vyžaduje ověření totožnosti).
- Zvýšená bezpečnost připojení díky technologickému zázemí společnosti NordVPN.
- Nepřetržitá zákaznická podpora dostupná prostřednictvím online chatu a e-mailu.
Ceny jednotlivých datových tarifů začínají na velmi konkurenceschopných částkách. Například datové balíčky pro Spojené státy americké, Turecko, Švýcarsko či Albánii lze pořídit již od 3,99 USD, zatímco destinace jako Čína nebo Spojené království startují na 4,49 USD. V aktuální nabídce je navíc k dispozici 35% sleva na vybrané tarify pro Severní Ameriku a 5% sleva na balíčky pro USA, Mexiko a Kanadu, k nimž uživatelé obdrží bezplatného digitálního turistického průvodce.
Pro čtenáře dotekomanie.cz je připraven exkluzivní slevový kód. Při zadání kuponu DOTEKOMANIE během nákupu prvního datového plánu v aplikaci bude uplatněna okamžitá sleva ve výši 5 USD. Vzhledem k nízkým startovacím cenám základních balíčků tak lze v mnoha destinacích získat první připojení zcela zdarma nebo za naprosto minimální doplatek.
Aplikaci Saily je možné zdarma stáhnout v obchodech Google Play pro Android a App Store pro iOS.
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