Motorola vydá model Moto G77 Power už příští týden

Motorola Moto G77 Power | Zdroj: Motorola
Společnost Motorola má připravené rozšíření modelové řady Moto G, kam přesně ve středu 8. července oficiálně zařadí nový model s názvem Moto G77 Power. Produktová stránka odhaluje všechny důležité informace. Výrobce u zařízení bude hlavně lákat na kvalitní fotoaparáty a slušnou výdrž baterie. Jinak z pohledu designu nepřinese nic nového.
Poctivá střední třída
Přední část nabídne 6,72palcový LCD displej. Ten dosáhne na Full HD+ rozlišení, 120Hz obnovovací frekvenci a maximální jas 1 050 nitů. Samotnou ochranu si pod kontrolu vezme sklo Gorilla Glass 7i. Součástí hardwarové stránky bude osmijádrový procesor Dimensity 6400 od MediaTeku. Uživatelská data pobere 128GB interní úložiště s podporou až 1TB microSD karet.
Dále zájemci mohou vybírat ze dvou velikostí operační paměti RAM, a to 4 GB (+ 12 GB virtuálně) nebo 8 GB (+ 24 GB virtuálně). Celkovou výdrž zajistí 7 000mAh článek baterie, kde využijete rychlé 30W nabíjení a reverzní 6W dobíjení. Vzadu zaujme místo hlavní 50MPx snímač Lytia 600 od Sony a 8MPx ultraširokoúhlý objektiv.
V základu poběží operační systém Android 16 pod platformou My UX, kde se ovšem objeví pouze jedna hlavní aktualizace a tři roky bezpečnostních záplat. Z ostatní výbavy můžeme ještě zmínit přední 32MPx selfie kamerku, stereo reproduktory s funkcí Volume Boost a Dolby Atmos, 3,5mm audio jack s Hi-Res Audio, boční skener otisků prstů, certifikace odolnosti IP64 a MIL-STD-810H.
Do prodeje sice zamíří čtyři barevné verze (černá, modrá, růžová, zelená), ale konečné prodejní ceny zjistíme až v příštím týdnu.
Zdroje: motorola.in, gsmarena.com, fonearena.com
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