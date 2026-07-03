Samsung Galaxy Glasses poprvé na videu [aktualizováno]

Zdroj: androidheadlines
Aktualizováno 3. 7.
Samotné představení prvních brýlí od Samsungu se blíží, takže četnost úniků není překvapivá. Tentokrát se dostalo na internet výukové video, jak se brýle ovládají. Kromě fyzického tlačítka se nabízí i dotyková plocha, která zvládá o gesta dvěma prsty. Co se týče specifikací, tak ačkoliv ještě nejsou zcela potvrzené, tak se o výkon bude starat Snapdragon AR1 a pro focení a natáčení bude určen 12MPx senzor od Sony. Samotné brýle mají mít baterii o kapacitě 155 mAh, což není mnoho a zřejmě tak budou dostačovat na jeden den používání.
Původní článek 28. 4.
Že Samsung chystá chytré brýle, víme již nějakou dobu, ale zatím jsme neměli k dispozici jakékoliv podrobnější informace, ani jsme nevěděli, jak vlastně budou vypadat. Díky úniku se dozvídáme aspoň základní podobu a také některé specifikace.
Samsung Galaxy Glasses
Už na základě tohoto obrázku je jasné, že bude mít k dispozici dvě kamery vybaveny senzory s 12 MPx od Sony, konkrétně by se mělo jednat o IMX681. Ty mají sloužit pro focení a natáčení videí, přičemž mají posloužit i pro Gemini, když se budete ptát na něco konkrétního, možná i na překlad toho, na co se díváte.
Baterie zde bude velmi malá, má mít jen 155 mAh, ale vzhledem k tomu, že tento model brýlí nebude mít displej, jen zvukovou interakci, tak to asi bude stačit na normální používání. Co se týče konektivity, tak zde bude Bluetooth 5.3 a také WiFi, zřejmě ve verzi 5, WiFi 6 neočekáváme, ale můžeme se plést.
Samozřejmě nebudou chybět směrové reproduktory, ale spekuluje se i o technologii bone-conduction, tedy vedení zvuku kostí, což bylo použito například u originálních Google Glass. O výkon se má starat Qualcomm Snapdragon AR1 a základem bude Android XR systém. Hmotnost brýlí má být kolem 50 gramů.
Tento model má kódové označení Jinju a na příští rok se chystá Haean, kde bude micro-LED displej. Jinju mají mít cenu pod 500 dolarů, u Haean se očekává mezi 600 a 900 dolary. Kdy se tyto základní Samsung Galaxy Glasses přesně představí, zatím nevíme, ale možná se tak stane během léta současně s novými skládačkami.
Zdroje: androidheadlines.com, gsmarena.com
Komentáře